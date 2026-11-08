stravičan napad
Otkriveno tko su tri osobe pronađene mrtve u kući napadača iz Krakova
Tri osobe pronađene mrtve u domu napadača koji je u subotu otvorio vatru na glavnom trgu u Krakovu njegovi su roditelji i sestra, izvijestila je u nedjelju poljska radijska postaja RMF FM, pozivajući se na glasnogovornika policije Andrzeja Fijoleka.
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Njihova su tijela pronađena tijekom policijske akcije u subotu navečer u domu 24-godišnjeg napadača, u gradu Ostrowiec Swietokrzyski, oko dva sata vožnje sjeveroistočno od Krakova. Premijer Donald Tusk ranije je izjavio da je vjerojatno riječ o članovima najuže obitelji napadača.
Muškarac je u subotu automobilom ušao na prepuni glavni trg u Krakovu i nasumično otvorio vatru na prolaznike. Prema službenim podacima, šest osoba je poginulo, a 16 ih je ranjeno, od kojih nekoliko teško ili su u kritičnom stanju.ž
Motiv napada i dalje nije poznat, no ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski u subotu je izjavio da prvi nalazi upućuju na to da je osumnjičenik zastupao „vrlo radikalne stavove”.
Predsjednik Karol Nawrocki proglasio je dvodnevnu nacionalnu žalost, koja traje u nedjelju i ponedjeljak.
Među poginulima je i jedan britanski državljanin, izvijestila je novinska agencija PAP, pozivajući se na glasnogovornika policije. Među 16 ozlijeđenih nalazi se pet stranih državljana iz Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala, Rusije i Austrije, dodaje agencija.
Među ozlijeđenima su i dvojica policijskih službenika te sam napadač.
Krakov je popularno turističko odredište, a središnji trg i njegove renesansne građevine ubrajaju se među glavne gradske znamenitosti.
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