sva tri paketa
Netflix ponovno poskupljuje u Hrvatskoj, ovo su nove cijene
Korisnike Netflixa u Hrvatskoj dočekale su nove, više cijene pretplate. Jedan od najpopularnijih streaming servisa na svijetu poskupio je sva tri paketa dostupna na domaćem tržištu, a mjesečna pretplata skuplja je od jednog do dva eura, ovisno o odabranoj opciji.
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Najmanje povećanje odnosi se na osnovni Basic paket, čija je cijena porasla s dosadašnjih 5,99 na 6,99 eura mjesečno. Standard paket poskupio je s 9,99 na 11,99 eura, dok će korisnici najskupljeg Premium paketa umjesto dosadašnjih 12,99 sada plaćati 14,99 eura mjesečno.
Riječ je o povećanju od dva eura za oba skuplja paketa, odnosno čak 20 posto za Standard. Na godišnjoj razini korisnici Basic paketa izdvojit će 12 eura više, a oni koji koriste Standard ili Premium pretplatu dodatna 24 eura, piše Tin Žigić za 24sata.
Što donose pojedini paketi?
Netflixovi paketi i dalje se razlikuju prema kvaliteti slike i broju uređaja na kojima je moguće istodobno gledati sadržaj.
Basic paket omogućuje gledanje u HD rezoluciji na jednom uređaju, dok Standard nudi Full HD kvalitetu i istodobno gledanje na dva ekrana.
Najviše mogućnosti pruža Premium paket. On uključuje 4K Ultra HD rezoluciju, HDR podršku i prostorni zvuk, a sadržaj je moguće pratiti na najviše četiri uređaja istodobno.
Pretplatnicima Standard i Premium paketa dostupna je i mogućnost dodavanja osoba koje ne žive u istom kućanstvu s vlasnikom računa. Korisnici Standarda mogu dodati jednog dodatnog člana, a oni s Premium pretplatom najviše dva. Svaka takva dodatna pretplata naplaćuje se 3,99 eura mjesečno.
Na hrvatskom tržištu zasad nema jeftinije opcije pretplate uz prikazivanje oglasa, pa su korisnicima dostupni isključivo paketi bez reklama.
Novi korisnici već plaćaju više, a postojeće čeka obavijest
Nove cijene već se primjenjuju za korisnike koji se tek registriraju na Netflix, dok će postojeći pretplatnici povećanje osjetiti od sljedećeg obračunskog razdoblja.
Netflix korisnike o promjeni cijene obavještava elektroničkom poštom otprilike mjesec dana prije nego što nova tarifa stupi na snagu za njihov račun.
Ovo je ujedno drugo poskupljenje Netflixovih pretplata na hrvatskom tržištu od veljače 2025. godine.
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