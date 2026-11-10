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Veliki problemi

BMW zaustavio proizvodnju u tri tvornice: Evo što se događa

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Hina
|
10. stu. 2026. 13:13
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BMW UNSPLASH
Ilustracija: Emily Rusch on Unsplash

Njemački proizvođač luksuznih vozila BMW otkazao je smjene u nekoliko tvornica zbog nedostatka dijelova koje mu isporučuju vanjski dobavljači, potvrdio je glasnogovornik kompanije.

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”Zbog kratkotrajnih problema u isporuci dijelova vanjskih dobavljača, u pojedinim tvornicama BMW Grupe otkazane su ili se otkazuju radne smjene”, rekao je glasnogovornik.

Uprava nije objavila o kojim je dijelovima riječ ni što je izazvalo nestašice.

Prema informacijama iz kompanije, proizvodnja je obustavljena u tvornicama u Regensburgu i Leipzigu u Njemačkoj te u Oxfordu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

BMW blisko surađuje s dobavljačima i poduzima mjere kako bi ”stabilizirao opskrbu dijelovima i ponovno pokrenuo proizvodnju”.

Zasad nije poznato koliko je vozila manje proizvedeno zbog problema u opskrbi.

BMW je prošle godine u Regensburgu proizveo gotovo 357.000 vozila, u Leipzigu oko 260.000, a u Oxfordu približno 124.000.

Otkazivanje samo jedne smjene u tim tvornicama može utjecati na proizvodnju nekoliko stotina vozila, premda se takvi gubici često mogu naknadno nadoknaditi, napominje novinska agencija dpa.

Multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je prošli u četvrtak da obustavlja proizvodnju Fiata 500 u tvornici u Torinu do sredine studenoga zbog manjka čipova za motore.

Proizvodnja u tvornici Mirafiori obustavljena je već sredinom listopada zbog nestašice dijelova za motore hibridnih modela. Sindikati su među razlozima prekida rada naveli i slabu potražnju za Fiatom 500.

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autodijelovi bmw industrija vijesti iz svijeta

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