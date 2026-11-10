Veliki problemi
BMW zaustavio proizvodnju u tri tvornice: Evo što se događa
Njemački proizvođač luksuznih vozila BMW otkazao je smjene u nekoliko tvornica zbog nedostatka dijelova koje mu isporučuju vanjski dobavljači, potvrdio je glasnogovornik kompanije.
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”Zbog kratkotrajnih problema u isporuci dijelova vanjskih dobavljača, u pojedinim tvornicama BMW Grupe otkazane su ili se otkazuju radne smjene”, rekao je glasnogovornik.
Uprava nije objavila o kojim je dijelovima riječ ni što je izazvalo nestašice.
Prema informacijama iz kompanije, proizvodnja je obustavljena u tvornicama u Regensburgu i Leipzigu u Njemačkoj te u Oxfordu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
BMW blisko surađuje s dobavljačima i poduzima mjere kako bi ”stabilizirao opskrbu dijelovima i ponovno pokrenuo proizvodnju”.
Zasad nije poznato koliko je vozila manje proizvedeno zbog problema u opskrbi.
BMW je prošle godine u Regensburgu proizveo gotovo 357.000 vozila, u Leipzigu oko 260.000, a u Oxfordu približno 124.000.
Otkazivanje samo jedne smjene u tim tvornicama može utjecati na proizvodnju nekoliko stotina vozila, premda se takvi gubici često mogu naknadno nadoknaditi, napominje novinska agencija dpa.
Multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je prošli u četvrtak da obustavlja proizvodnju Fiata 500 u tvornici u Torinu do sredine studenoga zbog manjka čipova za motore.
Proizvodnja u tvornici Mirafiori obustavljena je već sredinom listopada zbog nestašice dijelova za motore hibridnih modela. Sindikati su među razlozima prekida rada naveli i slabu potražnju za Fiatom 500.
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