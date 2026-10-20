Meksički karteli uče ratovati Ukrajini: Dronovi s optičkim vlaknima i kriminalci na bojišnici

Snimka koju je objavila Al Jazeera traje samo 25 sekundi, ali ponovno je potaknula javnu raspravu. Na njoj se vidi najmanje deset boraca u šumi koji se, kako se čuje na snimci, "vraćaju iz misije". Riječ je o skupini Meksikanaca, Kolumbijaca i Panamaca, što potvrđuje i osoba koja snima. Navodno sudjeluju u borbama na ukrajinskoj bojišnici u ratu koji je pokrenula Rusija.