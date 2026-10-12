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VIDEO / Tenk i Bradley krenuli na ruske položaje, "dronovi vampiri" presretali neprijateljske letjelice
Posade tenka i borbenog vozila pješaštva Bradley iz 475. jurišne pukovnije ukrajinske vojske izvele su napad na ruske položaje, uz zračnu potporu vlastitih dronova.
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Prema pisanju ukrajinskog portala Censor.net, ukrajinski vojnici iz 475. jurišne pukovnije, poznate pod oznakom Code 9.2, približili su se neprijateljskim položajima i izravnom vatrom napali ruske snage.
Anton Geraščenko objavio je snimku operacije na društvenoj mreži X. Prema njegovim navodima, FPV dron postrojbe CODE 9.2 presreo je i uništio ruski FPV dron koji se približavao tenku s namjerom da ga napadne. Oklopna vozila iz zraka su dodatno štitili takozvani dronovi vampiri. Geraščenko tvrdi da su ostvareni svi ciljevi koje je postavio zapovjednik 475. pukovnije, ukrajinski heroj Oleksandr Nastenko, poznat pod kodnim imenom „Flint”.
An epic combat operation by CODE 9.2. A tank and a Bradley infantry fighting vehicle, both equipped with specially designed anti-drone protection, advanced to the front line and fired directly at Russian forward positions. Reconnaissance and attack drones provided cover for the armored vehicles. A CODE 9.2 FPV drone intercepted and destroyed a Russian FPV drone approaching the tank to strike it. Vampire drones also covered the armored vehicles from the air. All goals set by the commander of the 475th Separate Assault Regiment, Hero of Ukraine Oleksandr Nastenko, callsign "Flint," were achieved.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 11, 2026
Dronovi su tijekom operacije osiguravali zračnu zaštitu oklopnim vozilima i nadzirali njihovo kretanje prema ciljevima.
Nakon što su izvršili napad, posade tenka i Bradleya uspješno su se vratile u bazu. Snimku borbene operacije objavili su pripadnici 475. jurišne pukovnije Code 9.2.
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