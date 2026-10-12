VIDEO / Tenk i Bradley krenuli na ruske položaje, "dronovi vampiri" presretali neprijateljske letjelice

Anton Geraščenko objavio je snimku operacije na društvenoj mreži X. Prema njegovim navodima, FPV dron postrojbe CODE 9.2 presreo je i uništio ruski FPV dron koji se približavao tenku s namjerom da ga napadne. Oklopna vozila iz zraka su dodatno štitili takozvani dronovi vampiri. Geraščenko tvrdi da su ostvareni svi ciljevi koje je postavio zapovjednik 475. pukovnije, ukrajinski heroj Oleksandr Nastenko, poznat pod kodnim imenom „Flint”.