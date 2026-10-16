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"NISMO ODGOVORNI"

Trump odbacuje odgovornost za prekid Starlinka u Ukrajini: "Ni ja ni Musk nismo krivi"

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Hina
|
16. lis. 2026. 22:09
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KENT NISHIMURA/AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak kako ni on niti Elon Musk nisu odgovorni za to što je Ukrajina izgubila pristup Starlinku, što je utjecalo na njezine vojne operacije protiv Rusije.

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Smanjenje usluga koje pruža ta satelitska tvrtka prekinulo je komunikaciju sa zapovjedništvom i uzrokovalo pad brzine interneta.

Reuters je u četvrtak izvijestio da je Bijela kuća odobrila smanjenje usluga Starshielda.

Trump je, obraćajući se novinarima dok je napuštao Bijelu kuću na putu za Georgiju, rekao da ni on ni Musk nisu odgovorni za to što je Ukrajina izgubila pristup Starlinku.

Bilo kakvo ograničenje pristupa Ukrajine sustavu Starshield nisu nametnule Sjedinjene Države, dodao je Trump.

SpaceX je razvio Starshield posebno za vladine korisnike i sustav nacionalne sigurnosti, osobito za američko Ministarstvo obrane. Starshield kao svoju okosnicu koristi satelitsku konstelaciju Starlinka.

Trump je također rekao da ima dobar odnos s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Teme
donald trump elon musk rat u ukrajini starlink ukrajina

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