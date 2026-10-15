Ukrajinci razvili novi dron za borbu protiv najbržih ruskih letjelica: Već su oborili dvije

Dron presretač koji je Fedorov predstavio najnoviji je model koji su razvili ukrajinski inženjeri kako bi odgovorili na sve veću upotrebu ruskih dronova na mlazni pogon. Te su letjelice znatno brže od svojih prethodnika s propelerskim pogonom i predstavljaju ozbiljan izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu.