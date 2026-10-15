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Ukrajinci razvili novi dron za borbu protiv najbržih ruskih letjelica: Već su oborili dvije
Mihajlo Fedorov, bivši ukrajinski ministar obrane koji se zalagao za brze inovacije u ratnoj tehnologiji, predstavio je novi dron presretač namijenjen obaranju najbržih ruskih napadačkih bespilotnih letjelica.
Novim dronom presretačem trenutačno upravlja ljudski operater, no Fedorov je u izjavi za Business Insider rekao da ga namjerava učiniti autonomnim tijekom leta uz pomoć umjetne inteligencije. Cilj mu je do kraja godine proizvoditi stotine takvih dronova mjesečno.
Ukrajina se sve više okreće autonomnim dronovima i robotima opremljenima umjetnom inteligencijom, koji mogu nastaviti borbena djelovanja čak i kada elektroničko ratovanje prekine vezu između sustava i operatera.
Dron presretač koji je Fedorov predstavio najnoviji je model koji su razvili ukrajinski inženjeri kako bi odgovorili na sve veću upotrebu ruskih dronova na mlazni pogon. Te su letjelice znatno brže od svojih prethodnika s propelerskim pogonom i predstavljaju ozbiljan izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu.
Novi model ujedno odražava širi zaokret prema dronovima presretačima opremljenima umjetnom inteligencijom, koji mogu letjeti uz manju potrebu za ljudskim upravljanjem.
Novi dron već oborio dvije ruske letjelice
Ukrajinske obrambene tvrtke razvile su nekoliko novih dronova presretača sposobnih za borbu protiv najbržeg ruskog drona Geran-5, koji pokreće mali turbomlazni motor i koji može postići brzinu do 603 kilometra na sat.
Još nije poznato kojom brzinom može letjeti novi ukrajinski presretač, no tijekom nedavnih borbenih testiranja iznad Kijeva specijalizirana postrojba ukrajinske Nacionalne garde upotrijebila ga je za obaranje dvaju dronova Geran-5.
Fedorov je rekao da su testiranja još u tijeku. Sljedeći su koraci poboljšanje tehnologije i povećanje proizvodnje. U izjavi prevedenoj s ukrajinskog rekao je da će presretač biti „vrlo pristupačan”.
„To je od početka bio naš cilj: razviti jeftino rješenje pogodno za masovnu proizvodnju, čija se proizvodnja može brzo povećati”, rekao je.
Tijekom šest mjeseci koje je ranije ove godine proveo na dužnosti ukrajinskog ministra obrane, Fedorov se zalagao za sveobuhvatnu modernizaciju vojske, uključujući pristup borbenim djelovanjima koji se u velikoj mjeri oslanja na robotske sustave.
Njegov mandat poklopio se s nizom ukrajinskih uspjeha na bojištu, ponajprije zahvaljujući upotrebi dronova.
Nakon iznenadnog odlaska s dužnosti u srpnju, Fedorov je osnovao obrambenu tvrtku usmjerenu na razvoj ratne tehnologije radi jačanja Ukrajine i pružanja potpore međunarodnim partnerima.
Početkom rujna izjavio je da će prvi ulagač biti Alex Karp, izvršni direktor američke tvrtke Palantir, koja se bavi umjetnom inteligencijom, podacima i operativnom analitikom.
Fedorov je u ponedjeljak rekao da namjerava dodatno ulagati u istraživanje i razvoj te u ukrajinski inženjerski tim koji stoji iza novog presretača. Pritom želi da intelektualno vlasništvo razvijene tehnologije postane „ključna imovina” u njegovu portfelju.
Planira omogućiti ulaganja i drugim partnerima, a prvi krug financiranja očekuje se uskoro.
Rusija drastično povećala broj napada mlaznim dronovima
Razvoj novog ukrajinskog drona presretača dolazi u trenutku kada Moskva ove godine znatno povećava upotrebu bespilotnih letjelica na mlazni pogon.
Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je u lipnju lansirala 350 takvih dronova, dok je u kolovozu njihov broj porastao na čak 2800.
Ti napadi predstavljaju ozbiljan izazov za Ukrajinu.
Ukrajinski dužnosnici navode da je stopa presretanja ruskih dronova s propelerskim pogonom, koji postižu brzinu do 185 kilometara na sat, obično bila viša od 90 posto.
Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krajem rujna izjavio je da je Kijev tijekom tog mjeseca uspio oboriti samo 55 posto ruskih dronova na mlazni pogon.
Rusija je razvila nekoliko modela takvih bespilotnih letjelica.
Geran-5 svojim izgledom više podsjeća na krstareći projektil nego na sporije prethodnike s krilima u obliku delte, a njegova uloga u ruskoj taktici napada sve je važnija.
Zelenski je prošlog mjeseca upozorio da Moskva sljedeće godine planira znatno povećati ulaganja u to oružje.
Fedorov je u ponedjeljak izjavio kako je „uvjeren da se Rusiju može zaustaviti” te da je Ukrajina već pokazala kako se može uspješno suprotstaviti sporijim dronovima.
„Naš je sljedeći izazov učiniti isto s inačicama na mlazni pogon”, dodao je.
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