Najopasniji narkokarteli svijeta stigli i do Hrvatske: Guardian otkrio razmjere njihova širenja

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Latinoameričke kriminalne organizacije sve snažnije šire svoje aktivnosti Europom, gdje surađuju s lokalnim mafijaškim skupinama i preuzimaju važnu ulogu u krijumčarenju droge. Četveromjesečna istraga Guardiana pokazala je da su karteli i kriminalne mreže iz Kolumbije, Brazila, Ekvadora, Venezuele, Meksika i SAD-a aktivni u najmanje 12 europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska.

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Prema podacima europskih institucija, količina kokaina zaplijenjenog u Europi između 2014. i 2024. porasla je za čak 471 posto. Istodobno raste broj otkrivenih laboratorija za preradu droge.

Među organizacijama čija je prisutnost utvrđena nalaze se meksički karteli Sinaloa i Jalisco New Generation (CJNG), brazilske skupine Primeiro Comando da Capital (PCC) i Comando Vermelho, kolumbijski Clan del Golfo te venezuelanski Tren de Aragua.

Kriminalne mreže djeluju i na Balkanu

Najsnažniju prisutnost latinoameričke organizacije imaju u Španjolskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, ali njihove su aktivnosti zabilježene i u Njemačkoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj i Slovačkoj.

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala među zemljama u kojima djeluju navodi i Bugarsku.

"Ovaj fenomen više nije ograničen na tradicionalne zemlje preko kojih droga ulazi u Europu", upozorio je Daniel Brombacher, direktor Europskog opservatorija te organizacije.

Istaknuo je da su policijske operacije otkrile laboratorije za proizvodnju metamfetamina pod meksičkom kontrolom u Francuskoj, Poljskoj i Njemačkoj, dok se latinoameričke skupine pojavljuju i duž balkanske rute.

Meksički stručnjak: karteli su prisutniji u Europi nego se misli

Prema neobjavljenom izvješću brazilskog državnog odvjetništva, u koje je Guardian imao uvid, kriminalna organizacija PCC djeluje u čak 16 europskih zemalja, uključujući Srbiju, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku, Švedsku, Švicarsku i Tursku.

Meksički stručnjak za organizirani kriminal Víctor Manuel Sánchez Valdés smatra da je stvarna prisutnost kartela još veća. Prema njegovim procjenama, Sinaloa i CJNG prisutni su u više od 20 europskih zemalja, uglavnom preko svojih predstavnika i posrednika.

RAUL ARBOLEDA/AFP

Rekordna proizvodnja kokaina, Europa je jedno od najunosnijih tržišta

Globalna proizvodnja kokaina u posljednjem se desetljeću više nego učetverostručila. Prema Uredu Ujedinjenih naroda za droge i kriminal, 2024. proizvedeno je između 3800 i 4700 tona kokaina, dok su površine pod uzgojem koke dosegnule rekordnih 385.000 hektara.

Europa je postala posebno privlačno tržište jer krijumčarima omogućuje veću zaradu nego SAD. Procjenjuje se da na europske potrošače danas otpada približno četvrtina svjetske potrošnje kokaina.

Razmjere problema potvrđuju i Europolovi podaci. Od 731 najopasnije kriminalne mreže koje djeluju u Europi, njih 149 povezano je s latinoameričkim organizacijama. U 67 mreža djeluju članovi iz Latinske Amerike, dok su 22 pretežno sastavljene od Latinoamerikanaca.

Istraga Guardiana upozorava da bi stvarni razmjeri djelovanja tih organizacija mogli biti znatno veći jer službeni podaci ne obuhvaćaju sve kriminalne skupine koje s europskim mafijama surađuju iz inozemstva.