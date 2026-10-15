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OBRANA OZBILJNO UGROŽENA

Ukrajina ostala bez ključnih raketa za Patriot

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N1info
|
15. lis. 2026. 17:50
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Ilustracija: STR/AFP

Ukrajina je ostala bez raketa presretača za američki protuzračni sustav Patriot, što otežava obranu od ruskih balističkih projektila, a problem dodatno produbljuje globalna nestašica tog skupog naoružanja.

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Ukrajina je ostala bez raketa presretača za američki protuzračni sustav Patriot, rekao je u četvrtak za CNN izvor upoznat sa situacijom.

Takav razvoj događaja predstavlja ozbiljan problem za Kijev, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već mjesecima upozorava da zemlji ponestaje presretača. Situaciju je dodatno pogoršao američko-izraelski rat s Iranom.

Presretači PAC-2 GEM-T i napredniji PAC-3 MSE oduvijek su bili rijetki i skupi, a cijena pojedinog projektila iznosi nekoliko milijuna dolara. Njihove su se globalne zalihe gotovo istopile nakon što su ih Sjedinjene Američke Države i zaljevske zemlje intenzivno koristile za presretanje iranskih napada, uključujući i one jeftinijim dronovima.

Patriot ključan za obranu od balističkih projektila

Nestašica predstavlja velik problem za Ukrajinu jer je Patriot, uz francusko-talijanski sustav SAMP/T koji koristi rakete Aster 30, jedno od rijetkih sredstava kojima može presretati razorne ruske balističke projektile. Njima ruske snage nanose veliku štetu civilnoj infrastrukturi, ali i, u manjoj mjeri, vojnim objektima diljem zemlje.

Izvor koji je razgovarao s CNN-om rekao je da „gotovo svi balistički projektili iz posljednjeg napada nisu presretnuti zbog nedostatka (presretačkih) raketa”.

U ruskom napadu tijekom noći na srijedu pogođene su tri elektrane u Kijevu. U samom gradu poginule su četiri osobe, a 25 ih je ozlijeđeno.

Ovo nije prvi put da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sustav Patriot. Zelenski već dulje vrijeme upozorava na problem i nastoji osigurati dodatne zalihe.

Trump odustao od najave o proizvodnji raketa

Američki predsjednik Donald Trump prije nekoliko mjeseci najavio je mogućnost da Ukrajina dobije licencu za samostalnu proizvodnju presretača za sustave Patriot.

Međutim, nakon nekoliko dana povukao je tu najavu. U međuvremenu se Trump udaljio od Ukrajine i približio Rusiji, zbog čega se i mogućnost da Kijev dođe do novih presretača putem američke inicijative PURL čini sve manje izglednom.

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