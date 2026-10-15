Ukrajina ostala bez ključnih raketa za Patriot

Presretači PAC-2 GEM-T i napredniji PAC-3 MSE oduvijek su bili rijetki i skupi, a cijena pojedinog projektila iznosi nekoliko milijuna dolara. Njihove su se globalne zalihe gotovo istopile nakon što su ih Sjedinjene Američke Države i zaljevske zemlje intenzivno koristile za presretanje iranskih napada, uključujući i one jeftinijim dronovima.