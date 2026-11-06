PREKIPJELO PREDSJEDNIKU SAD-A
Melanijina pritužba uzdrmala Bijelu kuću: Trump zaključio da je njegov čovjek otišao predaleko
Američki predsjednik Donald Trump navodno se okrenuo protiv oštre imigracijske politike svojeg zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera nakon što su njezine posljedice pogodile i ljude bliske prvoj dami Melaniji Trump.
Miller je zadužen za provođenje opsežnih saveznih operacija protiv ilegalnih migracija, a od početka Trumpova drugog mandata predvodi zaoštravanje politike deportacija. No čini se da je u najnovijoj inicijativi otišao predaleko. Ona je, među ostalim, uključivala agresivne dnevne kvote za uhićenja, prema kojima je trebalo privoditi oko 3000 osoba bez američkog državljanstva na dan.
Plan je predviđao i uhićenje te deportaciju svih imigranata koji u SAD-u borave bez odgovarajućih dokumenata, kao i da uvjeti u pritvorskim centrima Službe za imigraciju i carine (ICE) budu "što je moguće nehumaniji".
Ta je nova inicijativa navodno izravno pogodila i neke bliske prijatelje Melanije Trump. Izvor upoznat sa situacijom rekao je za The Wall Street Journal da se prva dama požalila suprugu, nakon čega je Trump svojim suradnicima poručio da je Stephenova agresivna imigracijska politika "otišla predaleko", prenosi Irish Star.
Melania je i sama imigrantica. Rođena je kao Melanija Knavs u Novom Mestu u Sloveniji, a i danas govori s izraženim istočnoeuropskim, odnosno slovenskim naglaskom. Iako je 56-godišnja prva dama zakonita američka državljanka, i dalje ima brojne prijatelje koji su imigranti.
Republikanci zabrinuti zbog posljedica deportacija
Nezadovoljstvo strogom imigracijskom politikom ne dolazi samo iz kruga prve dame. Sve više republikanaca, uključujući one iz saveznih država u kojima ta stranka tradicionalno ima snažnu potporu, upozorava na moguće posljedice masovnih deportacija.
Republikanci iz Teksasa, Oklahome i Kansasa izrazili su zabrinutost zbog utjecaja deportacija na poljoprivredu. Upozoravaju da bi racije mogle dovesti do gubitka velikog dijela radne snage na poljoprivrednim gospodarstvima.
Prema podacima Centra za migracijske studije, čak 86 posto poljoprivrednih radnika u SAD-u rođeno je izvan zemlje, a njih 45 posto nema reguliran boravišni status. To znači da imigranti bez odgovarajućih dokumenata čine znatan dio radne snage u američkoj poljoprivredi.
Zbog toga raste zabrinutost da bi deportacije mogle dodatno pogoršati dostupnost radnika i pridonijeti novom rastu cijena govedine i ostalih prehrambenih proizvoda.
Smrt medicinskog tehničara pojačala kritike
Brojni republikanci otvoreno su poručili da je imigracijska represija otišla predaleko nakon smrtonosnog pucnjave na Alexa Prettija u Minneapolisu.
Nakon smrti mladog medicinskog tehničara koji je radio na odjelu intenzivne njege, skupina republikanskih zastupnika zatražila je temeljitu saveznu i državnu istragu o uporabi sile te vjerodostojnosti Ministarstva domovinske sigurnosti i Službe za imigraciju i carine.
Među onima koji su podržali taj zahtjev bili su senatori Bill Cassidy, Susan Collins i Lisa Murkowski, zastupnici Andrew Garbarino i Michael McCaul te guverneri Kevin Stitt i Jim Scott.
Republikanski senator traži Millerov odlazak
Posebno glasno protiv Millerove uloge u Bijeloj kući istupa republikanski senator Thom Tillis, koji je u više navrata zatražio njegovo razrješenje.
Gostujući u CNN-ovoj emisiji State of the Union, Tillis je upitan smatra li da bi Miller trebao napustiti svoju dužnost.
"Naravno da to mislim. Njega ne brine sadržaj, nego forma. Smatram i da ima pretjerano velik utjecaj na rad članova vlade. Vjerujem da imamo kvalificirane članove vlade koji ponekad rade manje nego što bi željeli zbog njegovih uputa i pretjeranog utjecaja. On je velik problem u ovoj administraciji. To je bio od samog početka", rekao je Tillis.
Dodao je da ga zabrinjava činjenica da odluke donose ljudi poput Millera. "Zabrinjava me to što ste imali ljude poput Stephena Millera koji su donosili ključne odluke. Upravo je Stephen Miller rekao da bi Sjedinjene Države trebale krenuti na Grenland. Miller je više puta svojim ishitrenim reakcijama, u kojima prvo govori, a tek onda razmišlja, osramotio predsjednika Sjedinjenih Država", zaključio je senator.
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