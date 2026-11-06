Melanijina pritužba uzdrmala Bijelu kuću: Trump zaključio da je njegov čovjek otišao predaleko

"Naravno da to mislim. Njega ne brine sadržaj, nego forma. Smatram i da ima pretjerano velik utjecaj na rad članova vlade. Vjerujem da imamo kvalificirane članove vlade koji ponekad rade manje nego što bi željeli zbog njegovih uputa i pretjeranog utjecaja. On je velik problem u ovoj administraciji. To je bio od samog početka", rekao je Tillis.