Trump ne odustaje: Potpisao naredbe o ograničavanju američkog državljanstva po rođenju

Administracija tvrdi da nova direktiva ne spada u granice presude Vrhovnog suda, koja mu dopušta proširenje tko bi se smatrao nepodobnim za državljanstvo po rođenju, uključujući one koji bi došli u svrhu 'porođajnog turizma'. Te kategorije, navodi se u Trumpovoj naredbi, "ne spadaju pod pravilo državljanstva po rođenju kako je objavio Vrhovni sud".