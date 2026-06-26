"NEHUMANO I PONIŽAVAJUĆE"
Okrutni Trumpov ICE puni pritvore useljenicima: 18 ljudi umrlo, UN traži hitnu istragu
Ujedinjeni narodi su izrazili zabrinutost zbog broja osoba preminulih u pritvoru američkih imigracijskih vlasti, koji prema njihovim službenim podacima iznosi 18, javlja u petak njemačka agencija dpa.
Oglas
Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Tuerk je pozvao na "neposrednu, neovisnu, nepristranu i učinkovitu istragu svih smrti u pritvoru ICE-a (Imigracijske i carinske službe)".
"Osobe koje su prekršile zakon moraju odgovarati, a prava obitelji žrtava na istinu, pravdu i odštetu te jamstva o neponavljanju kaznenih djela se moraju poštovati", poručio je.
U prvih pet mjeseci ove godine, 18 osoba je preminulo u pritvoru službe, kazao je Tuerk, pozivajući se na službene brojke ICE-a.
Prošle godine je taj broj iznosio 33, a 11 osoba je izgubilo život 2024.
Tuerk je kritizirao manjak transparentnosti kada je riječ o okolnostima smrtnih slučajeva. Do njih je došlo u kontekstu ogromnog proširenja sustava imigracijskog pritvora u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je.
Strašan rast broja pritvorenih, okrutno postupanje
Najnoviji službeni podaci pokazuju da ICE trenutno drži preko 60.000 osoba u pritvoru, više nego otprilike 40.000 koliko ih je tamo bilo početkom 2025.
Postoje planovi da se kapaciteti pritvora povećaju do 90.000 mjesta do kraja 2026., prema Uredu UN-a za ljudska prava (OHCHR).
Visoki povjerenik je također izrazio zabrinutost zbog izvješća o izolaciji pritvorenika u samice, što dugoročno može predstavljati okrutno, nehumano i ponižavajuće postupanje.
"Svi ti čimbenici pogoršavaju ranjivost i izazivaju ozbiljnu zabrinutost", rekao je Tuerk.
Kontroverzna agencija ICE je u središtu pozornosti od početka drugog mandata predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koji provodi strogu antiimigracijsku politiku.
Racije dužnosnika ICE-a, od kojih su neki bili maskirani, pogodile su migrante u gradovima kojima uglavnom upravljaju dužnosnici iz Demokratske stranke.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas