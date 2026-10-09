Agenti ICE-a pucali na muškarca pred djetetom u New Yorku. Mamdani: Odlazite iz našeg grada

„Telefonski sam razgovarao s predsjednikom Trumpom i ministrom domovinske sigurnosti Mullinom, pregovarajući o puštanju muškarca u kojeg su pucali agenti ICE-a. Ti pregovori nisu bili uspješni”, rekao je Mamdani na konferenciji za medije kasno navečer. Kazao je da je od Trumpove administracije zatražio da ICE obustavi svoje operacije provedbe imigracijskih propisa u New Yorku.