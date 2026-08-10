Jača represija u Americi: Trump opozvao šokantan broj viza

To je tijelo za vanjske poslove dodalo da je poništilo vize više stranaca koji su "slavili" atentat na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uključujući i jednog koji je izjavio da je "umro prekasno". U siječnju je isto tijelo priopćilo da je poništilo više od 100.000 viza, što je u to vrijeme bio rekord.