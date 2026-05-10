Trump: Nadziremo iranski uranij. Ako se itko približi, raznijet ćemo ih

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da Sjedinjene Američke Države neće dopustiti Iranu da dođe do visoko obogaćenog uranija, rekavši da američka vojska neprestano nadzire taj nuklearni materijal.
Oglas
U intervjuu za sindiciranu televizijsku emisiju Full Measure, emitiranom u nedjelju, Trump je umanjio značaj činjenice da se uranij - za koji se vjeruje da je zakopan ispod ruševina nuklearnih postrojenja - još uvijek nalazi u Iranu, piše Al Jazeera.
„Doći ćemo do toga u nekom trenutku, kad god budemo htjeli. Imamo ga pod nadzorom“, rekao je Trump.
„Napravio sam nešto što se zove Svemirske snage (Space Force), i oni promatraju. Ako bi netko ušao tamo, mogli bi vam reći njegovo ime, adresu, broj značke… Ako se itko približi tom mjestu, znat ćemo za to i raznijet ćemo ih.“
Iranski visoko obogaćeni uranij jedno je od glavnih spornih pitanja između Washingtona i Teherana u pregovorima o prekidu vatre radi okončanja desetotjednog američko-izraelskog rata protiv Irana.
SAD želi da Iran prebaci uranij izvan zemlje i potpuno ugasi svoj nuklearni program, no Teheran naglašava da neće odustati od prava na domaći program obogaćivanja uranija.
Nekoliko međunarodnih medijskih izvještaja navodi da se uranij još uvijek nalazi ispod nuklearnih lokacija koje je SAD bombardirao u lipnju 2025., ali Teheran nije potvrdio gdje se nuklearni materijal nalazi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas