NOVAC I MOGUĆNOST PRESELJENJA
SAD nudi do 20 milijuna dolara za informacije o iranskom nuklearnom programu
Sjedinjene Američke Države nude nagradu do 20 milijuna dolara za informacije o iranskom nuklearnom programu, objavljeno je u subotu na internetskoj stranici američke vlade.
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"Program Nagrade za pravdu nudi nagradu do 20 milijuna dolara i mogućnost preseljenja za informacije o iranskom nuklearnom programu, uključujući njegova postrojenja, opremu i povezano osoblje, poput znanstvenika, kao i o premještanju bilo čega od navedenog", stoji na internetskoj stranici programa.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), nadležno za vojne operacije na Bliskom istoku, također je objavilo informaciju o nagradi na društvenoj mreži X.
Američki predsjednik Donald Trump više je puta istaknuo da je sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje jedan od ključnih ciljeva rata protiv te zemlje.
Bijela kuća objavila je da je nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja "potpuno uništeno" u napadima izvedenima u lipnju 2025. godine.
Međutim, pojedini stručnjaci kasnije su upozorili da je Iran možda premjestio barem dio svojeg nuklearnog materijala na sigurno prije napada.
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