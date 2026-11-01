humanitarna operacija
Papa Lav se oglasio o primirju u ukrajinskom Oleškom
Papa Lav u nedjelju je rekao kako se nada da će suradnja između Rusije i Ukrajine na provedbi primirja u ukrajinskome gradu Oleškom, koji je pod ruskom okupacijom, otvoriti put i širim mirovnim naporima.
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Ukrajina i Rusija 23. listopada objavile su da su postigle dogovor o primirju u Oleškom. Dogovor je postignut uz posredovanje prve dame Sjedinjenih Država Melanije Trump uz dodatno sudjelovanje pape Lava, a cilj je bio omogućiti dostavu pomoći i evakuirati stanovništvo grada na prvoj crti bojišnice suočenog s ozbiljnom nestašicom hrane i lijekova.
"Provedena je humanitarna operacija da bi se pomoglo civilnom stanovništvu u gradu Oleškom. Nadam se da će suradnja između dviju strana, koja je omogućila ovu nužnu humanitarnu gestu, ojačati njihovu spremnost na dijalog i dovesti do novih, konkretnih mirovnih inicijativa", rekao je papa Lav u svojoj nedjeljnoj molitvi.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da će se mirovni pregovarači sastati u sklopu novog kruga razgovora početkom studenoga.
Sveti Otac je 16. listopada razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Kako navodi Kremlj, Putin je rekao papi da podržava inicijativu Vatikana kada je posrijedi dostava potrepština civilima u Oleškom i da je spreman na suradnju.
U utorak je vatikanski ministar vanjskih poslova, nadbiskup Paul Gallagher rekao da, premda je papa Lav nedavno razgovarao i s Putinom i Zelenskim ne vjeruje da je Vatikan imao izravnu ulogu u dogovaranju šestodnevnog primirja
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