Papa Lav se oglasio o primirju u ukrajinskom Oleškom

Ukrajina i Rusija 23. listopada objavile su da su postigle dogovor o primirju u Oleškom. Dogovor je postignut uz posredovanje prve dame Sjedinjenih Država Melanije Trump uz dodatno sudjelovanje pape Lava, a cilj je bio omogućiti dostavu pomoći i evakuirati stanovništvo grada na prvoj crti bojišnice suočenog s ozbiljnom nestašicom hrane i lijekova.