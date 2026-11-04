FOTO / Bob Dylan svratio na sastanak s papom: "Donio ga vjetar"

Handout / VATICAN MEDIA / AFP

Bob Dylan proveo je više od šest desetljeća kucajući na vrata raja. U srijedu su se ta vrata odškrinula u Vatikanu, gdje je legendarnog glazbenika u privatnu audijenciju primio papa Lav XIV.

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Leon i Bob Dylan, suputnici s američkog srednjeg zapada, sastali su se u papinu uredu u raskošnoj Apostolskoj palači, prema fotografijama koje je vatikanski list podijelio na društvenim mrežama.

Sedamdesetjednogodišnji poglavar Katoličke Crkve nosio je svoju uobičajenu bijelu reverendu. Dylan je, pak, bio u crnom kaputu i crnoj 'hudici' s kapuljačom preko glave.

Velečasni Antonio Spadaro, vatikanski dužnosnik i isusovac poznat po izgradnji odnosa između Crkve i osoba iz industrije zabave, objavio je na Instagramu da je pomogao u organizaciji ovog sastanka.

"Bilo je teško ne osjetiti uzbuđenje zbog sudjelovanja u susretu koji je imao stvaran povijesni značaj", izjavio je.

Vatikanski list objavio je kratko da je Lav "primio u privatnu audijenciju gospodina Roberta Allena Zimmermana", što je rodno ime glazbenika rođena u Duluthu, u saveznoj državi Minnesoti.

Papa Lav, podrijetlom iz Chicaga, poznat je kao Dylanov obožavatelj. U predgovoru knjige objavljene u srpnju citirao je pjevačevu antinuklearnu prosvjednu pjesmu iz 1963. godine, "Go Away You Bomb".

Bob Dylan, koji je i dobitnik Nobela za književnost, u Vječnom je Gradu u sklopu svoje europske koncertne turneje.