najniža i najviša
Kolike su mirovine u Sloveniji?
U svibnju je mirovinu u Sloveniji primalo 658.016 ljudi, pokazuju najnoviji podaci. Prosječna bruto mirovina iznosila je 1.160,80 eura.
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Mirovine se u Sloveniji svake godine usklađuju s rastom plaća i inflacijom. Ove godine povećane su dva puta. Prvo je u veljači provedeno redovno usklađivanje od 4,2 posto, koje se prvi put odrazilo na isplate u veljači, kada su umirovljenici dobili i zaostatke za siječanj. U ožujku je uslijedilo izvanredno povećanje od jedan posto, koje je isplaćeno uz svibanjsku mirovinu zajedno sa zaostacima za ožujak i travanj, prenosi Forbes.si.
Od ove godine promijenjena je i formula usklađivanja mirovina. To je posljedica reforme mirovinskog zakonodavstva koja sada predviđa usklađivanje prema polovici rasta bruto plaća između siječnja i prosinca prethodne godine te polovici rasta potrošačkih cijena u istom razdoblju.
Kolika je najniža, a kolika najviša mirovina?
Iz svibanjskog statističkog izvješća Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (ZPIZ) proizlazi da je starosna mirovina za 40 godina mirovinskog staža, obračunata prema najnižoj mirovinskoj osnovici, iznosila 819,01 euro, dok je prema najvišoj osnovici iznosila 3.276,04 eura. Najviša isplaćena mirovina dosegnula je 4.675,83 eura.
Prosječna bruto starosna mirovina za osobe s 40 ili više godina staža iznosila je 1.262,99 eura, a neto 1.207,89 eura.
Mirovinu manju od 500 eura primalo je 12.649 osoba. Najviše umirovljenika, njih 198.320, primilo je mirovinu između 500 i 1.000 eura. Slijedi skupina od 137.129 umirovljenika s mirovinama između 1.000 i 1.500 eura.
Mirovinu između 1.500 i 2.000 eura primalo je nešto više od 43.000 umirovljenika, između 2.000 i 2.500 eura njih 14.178, između 2.500 i 3.000 eura njih 9.827, dok je mirovinu između 3.000 i 3.500 eura u svibnju primalo 4.497 umirovljenika.
U najvišoj skupini, s mirovinom većom od 3.500 eura, bilo je 1.449 umirovljenika.
Broj umirovljenika raste
Broj korisnika mirovina u Sloveniji iz godine u godinu raste. Dok ih je 2016. bilo 613.683, u svibnju ove godine bilo ih je 658.016, pokazuju podaci ZPIZ-a.
Od toga gotovo 503 tisuće osoba prima starosnu mirovinu, 63.020 invalidsku, 20.415 obiteljsku, a 65.383 udovičku mirovinu.
Još oko 22.500 osoba prima dio starosne mirovine, što znači da već ispunjavaju uvjete za umirovljenje, ali i dalje rade. Zbog toga uz plaću primaju dodatnih 20 ili 40 posto mirovine.
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