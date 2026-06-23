Kolike su mirovine u Sloveniji?

Mirovine se u Sloveniji svake godine usklađuju s rastom plaća i inflacijom. Ove godine povećane su dva puta. Prvo je u veljači provedeno redovno usklađivanje od 4,2 posto, koje se prvi put odrazilo na isplate u veljači, kada su umirovljenici dobili i zaostatke za siječanj. U ožujku je uslijedilo izvanredno povećanje od jedan posto, koje je isplaćeno uz svibanjsku mirovinu zajedno sa zaostacima za ožujak i travanj, prenosi Forbes.si.