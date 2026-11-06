Bakotin o rezultatima izbora u Srbiji i Izraelu

Novinar tjednika Novosti Jerko Bakotin gostovao je u Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića i govorio stanju u Izraelu nakon izbora. Komentirao je i o odnosima između Irana, SAD-a i Izraela, kao i o očekivanjima u Srbiji nakon izbora i poraza Aleksandra Vučića.

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