NOVINAR NOVOSTI
Bakotin o rezultatima izbora u Srbiji i Izraelu
N1 Info
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06. stu. 2026. 14:14
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Novinar tjednika Novosti Jerko Bakotin gostovao je u Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića i govorio stanju u Izraelu nakon izbora. Komentirao je i o odnosima između Irana, SAD-a i Izraela, kao i o očekivanjima u Srbiji nakon izbora i poraza Aleksandra Vučića.
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