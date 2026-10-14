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N1 STUDIO UŽIVO

Jared Goyette: Ukrajina će ovo platiti krvlju civila i vojnika

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N1 Info
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14. lis. 2026. 15:03
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Jared Goyette, nekadašnji novinar Kyiv Independenta, Amerikanac trenutačno angažiran u Oružanim snagama Ukrajine. Razgovarali su o navodnom "energetskom primirju", važnosti Starlinka za ukrajinsku vojsku i odnosu između Ukrajinaca, Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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