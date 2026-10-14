N1 STUDIO UŽIVO
Jared Goyette: Ukrajina će ovo platiti krvlju civila i vojnika
N1 Info
|
14. lis. 2026. 15:03
|
0komentara
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Jared Goyette, nekadašnji novinar Kyiv Independenta, Amerikanac trenutačno angažiran u Oružanim snagama Ukrajine. Razgovarali su o navodnom "energetskom primirju", važnosti Starlinka za ukrajinsku vojsku i odnosu između Ukrajinaca, Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas