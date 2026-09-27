prozvali Tomaševića i Glavinu
Most žestoko o novom Maksimiru: "Betonska kutija za alat"
Zagrebački Most u nedjelju je kritizirao pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir te zatražio političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ministra Tončija Glavine ako se od izabranog projekta odustane.
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Most ocjenjuje da predstavljeno rješenje ne odgovara očekivanjima građana koji će stadion financirati javnim novcem te ga slikovito opisuje kao "betonsku kutiju za alat".
S obzirom na reakcije javnosti, ne bi bilo iznenađenje da se od pobjedničkog rješenja na kraju odustane ili da se natječaj poništi, navode u priopćenju.
Ako bi do toga došlo, netko bi morao preuzeti odgovornost za već utrošeni javni novac, poručuju.
Posebno prozivaju Tomaševića i Glavinu, članove Ocjenjivačkog suda i predstavnike Grada Zagreba odnosno Vlade, pitajući hoće li u slučaju odustajanja od pobjedničkog rješenja preuzeti "političku i financijsku odgovornost za isplaćene nagrade".
Prva nagrada na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju pripala je rješenju talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, autora Tommasa Fantinija i Alberta Rossija.
Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja, a Grad Zagreb objavio je da će s autorima prvonagrađenog rada biti ugovorena izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.
Nagradni fond međunarodnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stadiona Maksimir iznosio je ukupno 976.000 eura bruto i bio je raspoređen na pet nagrada. Prvonagrađenom radu pripalo je 390.400 eura, drugom 244.000, trećem 146.400, četvrtom 117.120, a petom 78.080 eura.
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