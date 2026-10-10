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TRAŽE ODGOVORE

Most nakon obustave BCG cjepiva: Država mora preuzeti odgovornost za moguće posljedice

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Hina
|
10. lis. 2026. 19:14
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Ilustracija: Mufid Majnun/Unsplash

Most je poručio u subotu da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene, referirajući se na aktualni slučaj obustave distribucije BCG cjepiva.

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Država koja propisuje obveznu medicinsku intervenciju, ne može se pozivati samo na ovlasti kojima ju je nametnula, a izmicati odgovornosti kada se pojavi sumnja da je njezinom provedbom nastala šteta, naveo je Most u priopćenju.

Stoga od nadležnih institucija traže jasne odgovore, utvrđivanje svih relevantnih činjenica i konkretan put do ostvarivanja prava za obitelji čija su djeca pretrpjela štetu.

"Aktualni slučaj BCG cjepiva i obustave njegove distribucije i primjene zbog prijavljenih ozbiljnih nuspojava, uključujući osteomijelitis, potrebno je shvatiti s najvećom ozbiljnošću, prije svega imajući na umu djecu i njihove roditelje koji su suočeni s mogućim teškim posljedicama”, upozorili su.

"U slučaju moguće štete roditelji ostaju samni u potrazi za odgovorima i odgovornima"

Mostov Savjet za tehnoetiku i antitotalitarizam naglašava da nije nadležan za procjenu kvalitete i sastava konkretnog cjepiva. No, zanima ih kako je donesena odluka da se određena medicinska tehnologija, u ovom slučaju BCG cjepivo, primjenjuje kao obvezna mjera nad svom novorođenom djecom i tko za tu odluku preuzima odgovornost.

"Kada država preventivnu medicinsku intervenciju učini obveznom, osobito kada je riječ o zdravoj novorođenčadi, mora postojati jasno i provjerljivo obrazloženje nužnosti mjere, očekivanih koristi i mogućih rizika", poručili su.

Smatraju kako je u tom kontekstu nužno da nadležne institucije jasno definiraju kriterije na temelju kojih će odlučiti o nastavku primjene BCG cjepiva.

"Ne možemo prihvatiti sustav u kojemu država propisuje obveznu medicinsku intervenciju, građani su je dužni izvršiti, a u slučaju moguće štete roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima”, poručuje Most.

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bcg cjepivo cjepivo most

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