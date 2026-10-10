TRAŽE ODGOVORE
Most nakon obustave BCG cjepiva: Država mora preuzeti odgovornost za moguće posljedice
Most je poručio u subotu da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene, referirajući se na aktualni slučaj obustave distribucije BCG cjepiva.
Oglas
Država koja propisuje obveznu medicinsku intervenciju, ne može se pozivati samo na ovlasti kojima ju je nametnula, a izmicati odgovornosti kada se pojavi sumnja da je njezinom provedbom nastala šteta, naveo je Most u priopćenju.
Stoga od nadležnih institucija traže jasne odgovore, utvrđivanje svih relevantnih činjenica i konkretan put do ostvarivanja prava za obitelji čija su djeca pretrpjela štetu.
"Aktualni slučaj BCG cjepiva i obustave njegove distribucije i primjene zbog prijavljenih ozbiljnih nuspojava, uključujući osteomijelitis, potrebno je shvatiti s najvećom ozbiljnošću, prije svega imajući na umu djecu i njihove roditelje koji su suočeni s mogućim teškim posljedicama”, upozorili su.
"U slučaju moguće štete roditelji ostaju samni u potrazi za odgovorima i odgovornima"
Mostov Savjet za tehnoetiku i antitotalitarizam naglašava da nije nadležan za procjenu kvalitete i sastava konkretnog cjepiva. No, zanima ih kako je donesena odluka da se određena medicinska tehnologija, u ovom slučaju BCG cjepivo, primjenjuje kao obvezna mjera nad svom novorođenom djecom i tko za tu odluku preuzima odgovornost.
"Kada država preventivnu medicinsku intervenciju učini obveznom, osobito kada je riječ o zdravoj novorođenčadi, mora postojati jasno i provjerljivo obrazloženje nužnosti mjere, očekivanih koristi i mogućih rizika", poručili su.
Smatraju kako je u tom kontekstu nužno da nadležne institucije jasno definiraju kriterije na temelju kojih će odlučiti o nastavku primjene BCG cjepiva.
"Ne možemo prihvatiti sustav u kojemu država propisuje obveznu medicinsku intervenciju, građani su je dužni izvršiti, a u slučaju moguće štete roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima”, poručuje Most.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas