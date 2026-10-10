Most nakon obustave BCG cjepiva: Država mora preuzeti odgovornost za moguće posljedice

Mostov Savjet za tehnoetiku i antitotalitarizam naglašava da nije nadležan za procjenu kvalitete i sastava konkretnog cjepiva. No, zanima ih kako je donesena odluka da se određena medicinska tehnologija, u ovom slučaju BCG cjepivo, primjenjuje kao obvezna mjera nad svom novorođenom djecom i tko za tu odluku preuzima odgovornost.