SDP, Možemo! i Most odbacuju bilo kakvu mogućnost izborne suradnje

Sandra Benčić (Možemo!) ističe da, kao i mnogo puta do sada, postoje inicijative koje potpisuju sve opozicijske stranke bez obzira na politički predznak. „To ništa ne govori ni o kakvoj političkoj suradnji, a kamoli o insinuacijama oko izbora. Govorimo oduvijek i uvijek smo bili dosljedni u tome da za Možemo! postoji samo koalicija stranaka od centra na lijevo”, ustvrdila je. Sljedeća vlada bit će od centra na lijevo, gradimo tu koaliciju sa SDP-om, a stranka koje je HDZ dva puta dovela na vlast i stranka koja po Italiji sjedi s predstavnicima fašističkih stranaka koje otvoreno pretendiraju na Hrvatsku ne dolaze u obzir, takve stranke za nas moraju i ostat će u opoziciji nakon sljedećih izbora, kazala je.