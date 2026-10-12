REJTINZI STRANAKA
Analitičar: HDZ je u dugoročnom riziku, rast Možemo! sve je veći problem za SDP, a djelovanje Mosta svodi se na sukob
Višemjesečni rejtinzi četiriju najjačih političkih stranaka u Hrvatskoj nastavljeni su prema istim trendovima i u novom istraživanju CRO Demoskop.
Prema rezultatima CRO Demoskopa, koje je u nedjelju objavio RTL, HDZ ima potporu 25 posto birača, što je pad od 0,3 posto u odnosu na rujan te dva posto u odnosu na srpanj. To je ujedno najlošiji rezultat HDZ-a u tom istraživanju u ovom mandatu Vlade Andreja Plenkovića.
Silazni trend bilježi i najjača oporbena stranka, SDP, s ovomjesečnih 19,5 posto u odnosu na 20,5 posto početkom rujna i 21,5 posto u srpnju.
"Uz par poziva više, brojke bi bile drugačije"
S druge strane, rejting Možemo! nastavlja rasti i dosegavši 13,8 posto u odnosu na prošlomjesečnih 12,9 posto te 12,2 posto iz srpnja. Nešto sporije nego Možemo! i Most raste rejting. Ta stranka u novom CRO Demoskopu uživa ima podršku 9,8 posto birača, do
k je početkom rujna bila na 9,5 posto podrške, a u srpnju na 7,7 posto.
"Riječ je o minimalnim statističkim pomacima. Uz par telefonskih poziva više i lijevo i desno možda bi imali drugačije brojke", kaže komunikacijski stručnjak i politički analitičar Maro Alavanja.
No unatoč tomu, nastavljaju se trendovi iz prethodnih nekoliko mjeseci.
"Od lipnja HDZ pada. Ne pada dramatično, ali pada. Kao i SDP. Jedini koji rastu su Možemo! i Most. Iako je i to u razini statističke greške, kroz četiri mjeseca trend je ipak trend", dodaje.
Slučaj Gospić drži HDZ u negativnom trendu
Afera s opasnim otpadom u Gospiću protekla dva mjeseca za 40 posto ispitanika u CRO Demoskopu bila je tema broj 1. To se, kaže Alavanja, neminovno odrazilo na rejting HDZ-a i Vlade, a na koncu i sam rejting premijera Plenkovića.
"Moguće je da dramatičnijeg pada HDZ-a nije bilo jer se posvuda otkrivaju ilegalni deponiji i vidi se da nije samo jedna adresa krivca. Stoga dolazi do disperzije političke i kriminalne odgovornosti pa nezadovoljstvo nije usmjereno samo na jedno mjesto. No iako ta priča nije dramatično narušila HDZ-ov rejting i dalje drži tu stranku u negativnom trendu i defanzivi. U široj slici, ući s takvim trendom u vrlo tešku jesen i zimu, kakve se očekuju s povratkom inflacije, daljnjim rastom cijena goriva i geopolitičkim napetostima pa i najavama nekakve krize poput one 2008., puno toga će se svaljivati na njih čak i kada sve to nije njihova krivica. U takvom teškom kontekstu i sa silaznim trendom HDZ će ući u predizbornu godinu. Za njih je to dugoročni rizik", smatra Alavanja.
"SDP ne zakucava teme koje se same nude"
U teškoj poziciji je i SDP jer im rejting, kao i HDZ-u, pada već mjesecima.
"Nije to dramatičan pad, ali problem je za SDP što pada usprkos pogodnom kontekstu za najjaču oporbenu stranku s obzirom na sve što je trenutno nepogodno za vladajući HDZ. To kazuje da javnost nema povjerenja u njihovo vodstvo te da sadržajno i komunikacijski nešto rade potpuno krivo. Njima se realno nude teme za "zakucavanje" ali ne uspijevaju se nametnuti."
A dok SDP-u rejting pada, u sličnim postocima istodobno raste rejting Možemo!.
"Vidjet će se ide li to slabljenje SDP-a u korist Možemo! i hoće li to u koalicijskim pregovorima biti veći problem za SDP od očekivanog. Ako Možemo! nastavi jačati i u narednim mjesecima, što nije nemoguće, to će sigurno utjecati na pregovaračke pozicije i planiranje izlaska na izbore u pojedinim izbornim jedinicama. U Istri je, primjerice, njihov odnos sigurno drukčiji nego u Slavoniji gdje SDP ima bar nešto, a Možemo! nema ništa. Bit će zanimljivo pratiti njihove predizborne pregovore u svakoj izbornoj jedinici no čini se da je SDP trenutno u težoj poziciji."
"Djelovanje Mosta svodi se na sukob, sukob i samo sukob"
Most je, pak, od lipnja naovamo u CRO Demoskopu narastao sa 7,5 na skoro 10 posto.
"Most živi na svom oporbenom modelu djelovanja koji se svodi na sukob, sukob i samo sukob, a koji oni jako efikasno provode. Oni nemaju neki game changer plan za migrante iako stalno forsiraju tu temu. Nisam vidio ni neki njihov plan za javne plaže, osim da se bore protiv njihovog davanje u koncesije i zaključavanja. Oni su efikasni u tome zašto nešto ne i to ih drži na valu rasta rejtinga", kaže naš sugovornik.
Mimo, odnosno ispod tih četiriju stranaka sve ostale ne bilježe neke drastične pomake rejtinga u istraživanjima.
"Počinje se iscrtavati pozicijska ploča na kojoj se vidi kako će se otprilike pomicati političke figure uoči sljedećih izbora", smatra Alavanja.
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