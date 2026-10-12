Analitičar: HDZ je u dugoročnom riziku, rast Možemo! sve je veći problem za SDP, a djelovanje Mosta svodi se na sukob

"Moguće je da dramatičnijeg pada HDZ-a nije bilo jer se posvuda otkrivaju ilegalni deponiji i vidi se da nije samo jedna adresa krivca. Stoga dolazi do disperzije političke i kriminalne odgovornosti pa nezadovoljstvo nije usmjereno samo na jedno mjesto. No iako ta priča nije dramatično narušila HDZ-ov rejting i dalje drži tu stranku u negativnom trendu i defanzivi. U široj slici, ući s takvim trendom u vrlo tešku jesen i zimu, kakve se očekuju s povratkom inflacije, daljnjim rastom cijena goriva i geopolitičkim napetostima pa i najavama nekakve krize poput one 2008., puno toga će se svaljivati na njih čak i kada sve to nije njihova krivica. U takvom teškom kontekstu i sa silaznim trendom HDZ će ući u predizbornu godinu. Za njih je to dugoročni rizik", smatra Alavanja.