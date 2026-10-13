Mostovci u Saboru Plenkoviću okrenuli leđa

Saborska TV

Kad je premijer Andrej Plenković započeo danas u Hrvatskom saboru iznositi tzv. izvještaj o stanju nacije, zastupnici Mosta ustali su se i okrenuli mu leđa.

Podijeli

Oglas

Rasprave u Saboru u utorak protiču u vrlo napetoj atmosferi.

Zastupnik Mosta Miro Bulj izbačen je iz sabornice neposredno prije godišnjeg izvješća premijera Andreja Plenkovića o radu Vlade.

Bulj se verbalno sukobio s predsjednikom Sabora Gordana Jandrokovića nakon što se Bulj javio zbog povrede Poslovnika, reagirajući na izjavu HDZ-ove zastupnice koja je oporbene političare nazvala protuhama.