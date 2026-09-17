Mostovci poručili: Umjesto ozbiljne rasprave dobili smo PR-ovski cirkus

Poručio je da, kada je riječ o stranim radnicima, država mora unaprijed znati kojih radnika treba, koliko ih treba, za koji posao i na koje razdoblje. "Ako je riječ o projektu koji traje četrnaest mjeseci, radnik dolazi na temelju ugovora, uredno odrađuje i bude plaćen za svoj posao, a nakon završetka ugovora vraća se u svoju zemlju“, rekao je Miletić.