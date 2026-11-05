SOLIDNA PRILIKA
Država prodaje sedam zemljišta u Dalmaciji: Jedno je 230 metara od mora, a cijene se kreću od 5.800 eura
Splitsko-dalmatinska županija objavila je javni poziv za prodaju sedam zemljišta u državnom vlasništvu, smještenih na otoku Braču, Makarskom primorju i u Dalmatinskoj zagori. Početne cijene kreću se od 5.800 do 175.000 eura, a zainteresirani kupci ponude mogu dostaviti do 3. prosinca.
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Riječ je o zemljištima ukupne površine 7.160 četvornih metara, čija zbrojena početna vrijednost iznosi 292.100 eura.
Javni poziv broj 2/26 objavljen je 2. studenoga, a među ponuđenim parcelama nalaze se zemljišta različitih površina i cijena.
Najskuplja parcela nalazi se blizu mora
Kako piše Dalmacija danas, najvišu početnu cijenu ima zemljište u Podaci na Makarskom primorju. Parcela površine 1.133 četvorna metra prodaje se za najmanje 175.000 eura, odnosno približno 154 eura po četvornom metru.
Prema podacima servisa Erbine, zemljište je udaljeno oko 230 metara od mora zračnom linijom. Međutim, ta udaljenost ne znači nužno da parcela ima pristupni put ili da je na njoj dopuštena gradnja.
Na otoku Braču ponuđena su dva zemljišta. U Bobovišćima se prodaje parcela od 360 četvornih metara za početnih 36.600 eura, dok je u Pučišćima zemljište površine 984 četvorna metra ponuđeno za 22.300 eura.
Najjeftinije zemljište stoji 5.800 eura
Najpovoljnija parcela nalazi se na području Ciste u Dalmatinskoj zagori. Za zemljište površine 487 četvornih metara početna cijena iznosi 5.800 eura.
Na istom području prodaje se i veća parcela od 1.777 četvornih metara za 21.100 eura.
U Studencima je ponuđeno najveće zemljište, površine 1.988 četvornih metara, s početnom cijenom od 23.200 eura. U Voštanima, na području Trilja, parcela od 431 četvornog metra prodaje se za 8.100 eura.
Kupci trebaju provjeriti mogućnost gradnje
Iako su pojedine početne cijene znatno niže od onih koje se uobičajeno povezuju s nekretninama na dalmatinskoj obali, prije kupnje potrebno je detaljno provjeriti dokumentaciju.
Posebno je važno utvrditi nalazi li se zemljište u građevinskom području, kakva mu je namjena prema prostornom planu, postoji li pristupni put te jesu li na nekretnini upisani tereti ili druga ograničenja.
Navedeni iznosi predstavljaju početne cijene, dok će konačna prodajna vrijednost ovisiti o pristiglim ponudama.
Rok za ponude istječe 3. prosinca
Javni poziv objavio je Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije, a informaciju je objavilo i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zainteresirani kupci ponude mogu podnijeti do 3. prosinca 2026. godine.
Natječajna dokumentacija, uvjeti sudjelovanja i prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.
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