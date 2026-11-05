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Sve veći broj zemalja diljem svijeta priprema se za globalne katastrofe, ali gdje bi bilo najsigurnije nalaziti se ako bi do neke od njih došlo?

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U svijetu se trenutačno odvija velik broj događaja koji predstavljaju potencijalnu prijetnju, prenosi Unilad.

Osim zdravstvenih rizika i ratova, tu su i klimatske promjene.

Takozvani super El Niño, čiji je intenzitet pojačan zagrijavanjem planeta, već izaziva velike probleme u različitim dijelovima svijeta, a očekuje se da će se njegovi utjecaji nastaviti i tijekom sljedeće godine.

Dok se ljudima savjetuje da stvaraju zalihe osnovnih potrepština, poput hrane i vode – idealno u količinama dovoljnima za 72 sata – neke zemlje imaju određene prednosti kada je riječ o sigurnosti u slučaju globalne katastrofe, navodi se u procjeni umjetne inteligencije.

Postoji nekoliko čimbenika zbog kojih se ovih pet zemalja smatra sigurnijima od drugih, uključujući njihov geografski položaj, prirodne resurse i proizvodnju hrane.

Novi Zeland

Prema procjeni umjetne inteligencije, Novi Zeland među pet je najboljih mjesta za boravak u slučaju globalne katastrofe. Jedan od glavnih razloga njegova je geografska izoliranost. Najbliža zemlja mu je Australija, koja je udaljena oko 1600 kilometara.

Novi Zeland ima i značajnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i velike zalihe slatke vode.

Island

Poput Novog Zelanda, Island je prilično izoliran u odnosu na druge dijelove svijeta. Također raspolaže velikim količinama slatke vode, zbog čega je malo vjerojatno da bi došlo do nestašice.

Velik dio električne energije na Islandu dolazi iz obnovljivih izvora. Zemlja koristi geotermalnu i hidroenergiju, koje osiguravaju oko 30, odnosno 70 posto njezine električne energije.

Švicarska

Švicarska je poznata po vojnoj neutralnosti, što znači da je relativno malo vjerojatno da bi bila uvučena u neki oružani sukob.

Prema procjeni umjetne inteligencije, ova zemlja ima i razvijenu infrastrukturu skloništa za civilnu zaštitu. Postoji oko 370.000 javnih i privatnih skloništa koja mogu primiti gotovo 100 posto stanovništva Švicarske.

Osim toga, Švicarska raspolaže velikim količinama alpske pitke vode, a ima i snažno gospodarstvo, razvijen zdravstveni sustav i dobro organizirane hitne službe.

Norveška

Slično Islandu, Norveška ima velike količine slatke vode i u velikoj se mjeri oslanja na obnovljive izvore energije. Osim obilnih zaliha vode, ova zemlja ima i razvijenu proizvodnju hrane, posebno morskih plodova.

Norveška ima i malu gustoću naseljenosti, što znači da je širenje zaraznih bolesti ograničenije, pritisak na prirodne resurse manji, a smanjena je i mogućnost stvaranja gužvi na cestama za evakuaciju, prenosi N1.

Finska

Finska se također našla na popisu nordijskih zemalja koje bi mogle biti sigurne tijekom globalne katastrofe.

Ova zemlja ima dobro razvijene sustave za izvanredne situacije i civilnu zaštitu, pouzdanu infrastrukturu i javne službe, kao i snažne poljoprivredne i tehnološke kapacitete.