Resorno ministarstvo reagiralo je nakon što je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) izrazila 'zabrinutost zbog događaja u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je nakon odabira Dijane Zadravec na ponovljenom natječaju za predstojnicu Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju značajan broj liječnika dao otkaze'. HUBOL je naveo i da je otkaze dosad predalo šest od devet onkoloških radiologa Klinike za tumore te dvojica intervencijskih radiologa iz Vinogradske bolnice.