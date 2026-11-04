kbc sestre milosrdnice
Zbog masovnog odlaska radiologa oglasilo se i Ministarstvo
Ministarstvo zdravstva izvijestilo je u srijedu da će od Uprave KBC-a Sestre milosrdnice zatražiti dodatne informacije o mogućem odlasku većeg broja radiologa s Klinike za tumore, ističući da je prioritet osigurati nesmetano funkcioniranje Klinike i kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga.
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Iz Ministarstva napominju da se imenovanja na rukovodeće funkcije i organizacija rada u zdravstvenim ustanovama provode u skladu s propisanim procedurama te da su u nadležnosti upravljačkih tijela same bolnice. Ipak, od Uprave KBC-a očekuju da sve okolnosti razmotri odgovorno i žurno, uz primarni cilj zaštite interesa pacijenata.
Resorno ministarstvo reagiralo je nakon što je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) izrazila 'zabrinutost zbog događaja u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je nakon odabira Dijane Zadravec na ponovljenom natječaju za predstojnicu Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju značajan broj liječnika dao otkaze'. HUBOL je naveo i da je otkaze dosad predalo šest od devet onkoloških radiologa Klinike za tumore te dvojica intervencijskih radiologa iz Vinogradske bolnice.
"Ističemo kako je apsolutni prioritet osigurati nesmetano funkcioniranje Klinike za tumore te kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga. Ministarstvo očekuje od Uprave bolnice da poduzme sve potrebne korake kako bi se osigurala dostupnost zdravstvene skrbi i sigurnost pacijenata", poručuju iz Ministarstva zdravstva.
U nastavku dodaju da se imenovanja na rukovodeće funkcije u zdravstvenim ustanovama, kao i organizacija rada unutar pojedinih ustrojstvenih jedinica, provode u skladu s propisanim procedurama i u nadležnosti su upravljačkih tijela ustanove.
Ministarstvo očekuje da se sve okolnosti vezane uz aktualnu situaciju razmotre odgovorno i žurno, uz uvažavanje svih relevantnih okolnosti i primarni cilj zaštite interesa pacijenata, navode.
Naglašavaju i da aktualna situacija ne smije dovesti do uskraćivanja ili otežavanja pristupa potrebnom liječenju te najavljuju da će pratiti daljnji razvoj događaja i poduzeti korake iz svoje nadležnosti radi očuvanja kontinuiteta skrbi.
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