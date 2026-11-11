FOTO / SDP iznio ozbiljne tvrdnje: Našu vijećnicu su pratili nakon što je fotografirala odbačeni otpad

„Kada institucije znaju za problem, kada postoje prijave i dokazi, a mjesecima se ništa ne poduzima, onda se postavlja pitanje odgovornosti Vlade i HDZ-a koji upravlja sustavom. Koliko je još takvih slučajeva diljem Hrvatske i koliko je građana odustalo od prijavljivanja jer su se bojali posljedica? Država mora osigurati da inspekcija i policija ovakve slučajeve odmah uzmu u postupanje, a ne da građani i oni koji ih predstavljaju ostanu sami u borbi za javni interes“, rekao je Zubčić, prenosi SDP.