Park prirode Medvednica
FOTO / SDP iznio ozbiljne tvrdnje: Našu vijećnicu su pratili nakon što je fotografirala odbačeni otpad
SDP je u srijedu prozvao institucije da tri mjeseca šute o mogućem nezakonitom odlaganju otpada u Parku prirode (PP) Medvednica, u općini Stubičke Toplice, te upozorio da je njegova vijećnica Sabina Frgec, koja je otišla dokumentirati stanje na lokaciji, uznemiravana i praćena.
„Nitko ne smije biti zastrašivan, praćen ili ugrožavan zato što prijavljuje nepravilnosti, a pogotovo nezakonito odlaganje otpada“, rekao je na konferenciji za novinare glavni tajnik SDP-a Jure Zubčić.
Poručio je kako će Frgec, vijećnica u općinskom vijeću Stubičkih Toplica, kao i svi drugi građani koji upozoravaju na nepravilnosti, imati punu podršku SDP-a. „Ovo nije samo lokalni problem, nego još jedan primjer potpunog izostanka funkcioniranja institucija“, izjavio je Zubčić.
Frgec je pojasnila je kako je SDP-ov klub vijećnika 10. kolovoza zaprimio fotografije i videosnimke koje upućuju na nezakonito odlaganje otpada na području Parka i kako su o svemu odmah obaviješteni komunalni redar, općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i Javna ustanova PP prirode Medvednica.
„Dok je komunalni redar potvrdio da je izašao na teren i pokrenuo postupak, Javna ustanova izvijestila je da su njezini djelatnici utvrdili postojanje otpada, uključujući i zatrpani otpad, te slučaj proslijedili Državnom inspektoratu. Unatoč tome, odgovora o konkretnim poduzetim mjerama nije bilo“, priopćio je SDP.
Navodi da je Frgec 3. rujna uputila pisani upit načelniku, a u listopadu dodatno kontaktirala Ministarstvo zaštite okoliša i Državni inspektorat. Početkom studenoga, dodaju, ponovno su joj se javili mještani upozoravajući da se otpad i dalje nalazi na istoj lokaciji.
Fregec pratio automobil, osoba joj pokušala ući u dvorište
„Nakon što je otišla fotografirati stanje s javne površine, na povratku kući pratio ju je automobil kojim je upravljala osoba za koju navodi da je obiteljski povezana s vlasnikom parcele na kojoj se otpad nalazi. Ta je osoba pokušala ući u njezino dvorište, zbog čega je pozvala policiju, koja je potom uzela njezinu izjavu“, naveo je SDP.
„Danas, 11. studenoga, još uvijek nemamo odgovor općinskog načelnika niti nadležnih institucija. Ne znamo je li postupak uopće pokrenut, u kojoj je fazi niti je li sanacija započela", izjavila je Frgec i poručila da problem nije vijećnica koja postavlja pitanja, nego otpad koji se nezakonito odlaže u parku prirode.
Od nadležnih institucija traži da utvrde tko je odložio otpad, o kojoj je vrsti i količini otpada riječ, je li dio otpada zatrpan te što se konkretno poduzima kako bi se lokacija sanirala.
Upozorila je i da ovo nije prvi pokušaj njezina uznemiravanja ili diskreditacije zbog otvaranja pitanja od javnog interesa.
Zubčić je istaknuo kako slučaj iz Stubičkih Toplica pokazuje obrazac koji je doveo do velikih ilegalnih odlagališta u Gospiću i Benkovcu.
„Kada institucije znaju za problem, kada postoje prijave i dokazi, a mjesecima se ništa ne poduzima, onda se postavlja pitanje odgovornosti Vlade i HDZ-a koji upravlja sustavom. Koliko je još takvih slučajeva diljem Hrvatske i koliko je građana odustalo od prijavljivanja jer su se bojali posljedica? Država mora osigurati da inspekcija i policija ovakve slučajeve odmah uzmu u postupanje, a ne da građani i oni koji ih predstavljaju ostanu sami u borbi za javni interes“, rekao je Zubčić, prenosi SDP.
SDP zahtijeva hitno postupanje nadležnih institucija, utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada i konkretne informacije o sanaciji lokacije.
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