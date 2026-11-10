VIDEO / Plenković šefu SDP-a: "Sram vas bilo!" Hajdaš Dončić mu uzvratio: "Takve glumce HDZ je već dao"

"Čestitam da ovaj put niste pobjegli. Također, ovaj put nema Slavka i Mirka kao posljednji put kad ste zabavili cijeli Sabor i sami sebi uništili inicijativu po 43. put za nepovjerenje Vladi. Pokopali ste sve vaše šanse da budete bilo kakva alternativa. Vi osobno ste najgori i najnetalentiraniji predsjednik SDP-a. Ali, nama je bolje što ste duže tu, to je problem vaših kolega u stranci. Slušam vaš narativ i razmišljam kakav obraz moraš imati da kritiziraš našu Vladu, a vaša poputbina dok ste bili u vladi je bogata. Vrijeme prolazi pa se ljudi ne sjećaju. U vrijeme vlade kojoj ste bili član plaća je narasla 24 eura, odnosno tri posto. U četiri godine 24 eura. U naše vrijeme 806 eura ili 108 posto. I najlošijem matematičaru to dosta govori. Mirovinu ste povećali za 12 eura, mi za 368. Izgubili ste 54.000 radnih mjesta, a u našem je otvoreno 300.000 radnih mjesta. Bavite se srednjerangovskim pitanjim u jeku zataškavanja ubojstva u gradskoj bolnici. Sram vas bilo, vas i vaše partnere u Možemo. Niste vi krivi za to ubojstvo, ali da je obrnuto... Sram vas bilo, licemjeri, vi u SDP-u i Možemo", odgovorio je Plenković.