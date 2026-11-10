žestok obračun u saboru
VIDEO / Plenković šefu SDP-a: "Sram vas bilo!" Hajdaš Dončić mu uzvratio: "Takve glumce HDZ je već dao"
Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru obilježio je žestok verbalni sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. Nakon što je Hajdaš Dončić prozvao Vladu zbog inflacije, visokih cijena stanova i stanja u zdravstvu, Plenković mu je uzvratio nizom osobnih uvreda i političkih optužbi. Rasprava se toliko zaoštrila da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao intervenirati i izreći nekoliko opomena.
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Siniša Hajdaš Dončić (SDP) prvi je prozvao premijera.
"Inflacija je ponajveća u eurozoni, a vi ste umirovljenicima dali osam eura. Čestitam. Što ste napravili? Ispumpali ste novčanike građana, a napumpali ste proračun. Hvalite se paketom od 50 eura obiteljima, a uzeli ste im 500 eura. Cijena stanovanja u Zagrebu u prosjeku je 4000 po metru kvadratnom. U Splitu bi 19 godina ljudi morali ne trošiti ni centa mjesečno da bi kupili stan. Vi pogodujete bankama, developerima i špekulantima da izvlače ekstraprofite, a u zdravstvu nikad veće liste čekanja. Stvorili ste regrutne centre u privatnim poliklinikama. Zadravec, Beroš... to je vaša reforma sustava. A otpad? Politiku ne vodite vi i ministarstvo, vode je policija i DORH. Moje pitanje je, je li vas uopće briga za građane?", pitao je Hajdaš Dončić.
Premijer Andrej Plenković odgovorio mu je istom mjerom.
"Čestitam da ovaj put niste pobjegli. Također, ovaj put nema Slavka i Mirka kao posljednji put kad ste zabavili cijeli Sabor i sami sebi uništili inicijativu po 43. put za nepovjerenje Vladi. Pokopali ste sve vaše šanse da budete bilo kakva alternativa. Vi osobno ste najgori i najnetalentiraniji predsjednik SDP-a. Ali, nama je bolje što ste duže tu, to je problem vaših kolega u stranci. Slušam vaš narativ i razmišljam kakav obraz moraš imati da kritiziraš našu Vladu, a vaša poputbina dok ste bili u vladi je bogata. Vrijeme prolazi pa se ljudi ne sjećaju. U vrijeme vlade kojoj ste bili član plaća je narasla 24 eura, odnosno tri posto. U četiri godine 24 eura. U naše vrijeme 806 eura ili 108 posto. I najlošijem matematičaru to dosta govori. Mirovinu ste povećali za 12 eura, mi za 368. Izgubili ste 54.000 radnih mjesta, a u našem je otvoreno 300.000 radnih mjesta. Bavite se srednjerangovskim pitanjim u jeku zataškavanja ubojstva u gradskoj bolnici. Sram vas bilo, vas i vaše partnere u Možemo. Niste vi krivi za to ubojstvo, ali da je obrnuto... Sram vas bilo, licemjeri, vi u SDP-u i Možemo", odgovorio je Plenković.
"Taj narativ si ostavite za Bruxelles. Ovdje su teme stanovanje, životni standard... Takve glumce kao vi je HDZ već dao. Uostalom, nastavite niz - Orban, Trump, Vučić... Tko je sljedeći?", uzvratio je Hajdaš Dončić.
Sukob premijera i lidera oporbe izazvao je val reakcija pa se uključio predsjednik Sabora Gordan Jandroković s nekoliko opomena.
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