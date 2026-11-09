SDP protiv data centra u Topuskom: Prijeti nestašica vode i skuplja struja

"No, u jednoj maloj Hrvatskoj, u ruralnoj sredini poznatoj po lječilišnom turizmu u koji je Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem nedavno uložila 48 milijuna eura, prepoznaje se potencijal za podatkovni centar od jednog gigavata. Nismo protiv modernih tehnologija, ali smo protiv toga da Hrvatska postane pasivni resurs koji daje svoj prostor, struju, vodu, a da globalne korporacije iz zemlje iznose dobit, dok Hrvatska i lokalno stanovništvo ne dobivaju ništa osim buke, zagađenja voda i isušivanja vodonosnika”, upozorila je Ikić Baniček.