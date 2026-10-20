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JORGANI IZ BIVŠE JUGE

Sjećate li se popluna s velikim otvorom na sredini? Evo čemu je služio taj neobičan detalj

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N1 Slovenija
|
20. lis. 2026. 07:19
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jorgan
Ilustracija je generirana AI-jem

Mnogi koji su odrasli u bivšoj Jugoslaviji sjećaju se teških, ali toplih popluna i njihovih karakterističnih navlaka s velikim otvorom na sredini, no ta je naizgled neobična pojedinost imala vrlo praktičnu svrhu.

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Svatko tko je odrastao u bivšoj Jugoslaviji vjerojatno se sjeća teških, ali toplih popluna i njihovih prepoznatljivih navlaka s velikim otvorom na sredini.

Popluni su nekoć bili neizostavan dio svakog doma. Bili su cijenjeni, a u mnogim su se obiteljima čuvali godinama, pa čak i prenosili s generacije na generaciju.

Jednako su se pažljivo čuvale i navlake, od kojih je većina imala detalj koji je danas prava rijetkost.

Riječ je o otvoru na sredini gornjeg dijela navlake za poplun. Najčešće je bio u obliku romba, a ponekad je bio ovalan ili ukrašen čipkom i izvezenim rubovima.

Otvor na sredini imao praktičnu svrhu

Iako je taj detalj imao i dekorativnu ulogu, njegova je glavna svrha bila praktična – olakšati umetanje popluna u navlaku i njegovo namještanje.

Danas navlake obično imaju gumbe ili patentni zatvarač na jednom kraju, zbog čega je umetanje popluna mnogo jednostavnije. Za to su zaslužni i suvremeni materijali, zahvaljujući kojima su popluni lakši.

Nekada su se, međutim, popluni punili vunom, dok su oni skuplji sadržavali guščje perje ili čak pravi paperjasti ispun. Zbog njihove težine i glomaznosti stavljanje u navlaku bilo je mnogo zahtjevnije te je podrazumijevalo povlačenje, okretanje i dugotrajno namještanje.

Otvor na sredini znatno je olakšavao taj posao. Poplun se mogao umetnuti kroz romboidni otvor, a zatim rukama poravnati prema kutovima navlake, piše N1 BiH.

Navlake su se lakše izrađivale i održavale

Otvor na sredini imao je još jednu prednost. Za izradu takvih navlaka nisu bili potrebni ni gumbi ni patentni zatvarači, što je pojednostavljivalo proizvodnju i smanjivalo troškove.

Osim toga, navlake su se lako skidale, prale i sušile. To je bilo osobito važno u vrijeme kada održavanje posteljine nije bilo jednostavno kao danas.

Čini se da se navlake s otvorom na sredini danas više ne mogu pronaći u redovnoj prodaji, barem prema brzoj internetskoj pretrazi.

Ipak, možda se još mogu pronaći u nekom starom ormaru ili na tavanu, a možda ih netko još čuva na krevetu iz nostalgije za "dobrim starim vremenima" ili barem za "praznicima kod bake i djeda"

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Teme
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