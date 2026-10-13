"Kad je riječ o aferi s otpadom, stav javnosti je sad takav da ne samo da je osviješten problem otpada, nego i to da se ne može vjerovati vladi Andreja Plenkovića jer je retorički pokazao najmanje osjetljivosti upravo prema tom problemu. Sve što danas vlada plasira kao svoju informaciju oko brige o tom otpadu, kod građana izaziva podozrenje i nepovjerenje. To će perzistirati jer realnih rješenja Hrvatska nema za taj problem. Sve što se događa jest premještanje tog otpada na druge lokacije u Hrvatskoj – spaljivanje u cementarama. I zasad je to samo još kap u moru onoga što nas još čeka oko zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj", istaknuo je Rimac.