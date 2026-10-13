POKUŠAJ OPOZIVA PREMIJERA
Rimac: Plenković će se teško oporaviti od slučaja Gospić. Trajno mu narušava ugled i ruši povjerenje građana
Politički analitičar Ivan Rimac, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirao je političke aspekte slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću i odnos premijera Andreja Plenkovića i vladajuće stranke, odnosno koalicije prema tom problemu te novi pokušaj opoziva predsjednika Vlade.
"Ovaj put situacija je znato jasnija, svim građanima je jasno oko čega se bazira zahtjev za opoziv. Jedino izgleda da zastupnicima nije jasno zašto se događa. Svatko traži svoj način da ostane na političkim pozicijama koje je imao. Skupu stranaka, koji je pokrenuo opoziv, jasno da treba raspravcljati o okolnostima zbog kojeg je došlo do prijedloga opoziva, a to je dovoz opasnog otpada u Hrvatskoj", kazao je Ivan Rimac.
Dodao je kako "većina zastupnika HDZ-a samo želi braniti svog premijera i ništa drugo" te da je ostalim koalicijskim partnerima "logika gotovo karikaturalna jer spominju da nisu u tome sudjelovali pa mogu mirne duše glasati za ostanak vlade u ovom sastavu".
"To je samo po sebi kontradiktorno. Oni podržavaju ono što se vladi stavlja na teret, ali kažu da nisu u tome sudjelovali pa onda neće niti raspravljati o tome zašto su uz vladu", istaknuo je politički analitičar.
"Građani se osjećaju direktno pogođeni jer im je ugroženo zdravlje"
Rimac smatra da su građani dosad teško povezivali afere sa svojim životom, ali gospićku razumiju jer imamo direktno ugrožene pojedince, kojih nije malo, indirektno ugrožene pojedince koji nisu blizu odlagališta, ali ne znaju koliko je takvih odlagališta po Hrvatskoj, a nemamo strategiju zbirnjavanja otpada pa su zabrinuti što će biti dalje.
"Tu je i četvrti segment: postojeća odlagališta su, posprdno rečeno, sklona 'samozapaljenju', a to je rješavanje dijela otpada 'slučajnim' požarom. Građane se samo zamoli da zatvore prozore i to je sva zaštita od zagađenja. Građani se osjećaju direktno pogođeni u takvim situacijiama i to je direktna ugroza svakog građanina i njegova zdravlja, za razliiku do korupcije u, primjerice, zdravstvenom sustavu gdje zdravi manje obraćaju pažnju od bolesnih", objasnio je Rimac.
Dodao je i kako se svaka korupcijska afera tiče građana, ali oni teško povezuju sve niti koje dovode do zaključka da je afera važna za njih.
"Uvijek se raspravlja je li pronevjeren eurpski novac ili državni, a građani još uvijek ne shvaćaju da je sve to njihov novac i da su oni napunili državnu blagajnu plaćanjem poreza. Smatraju taj novac državnim, a ne svojim. Osnovni demokratski princip je da građani pitaju vladu što je napravila za građane za taj novac. Ovdje se ta nit prekida i jednostavno kažu napravili su što su napravili – otkrivene su korupcijske afere u zdravstvu, ali nije došlo do pomaka u perferenciji stranaka. To se promijenilo u slučaju gospićkog otpada", naglasio je.
"DP-u je važno samo da ostanu na vlasti"
Komentirajući politiku DP-a i činjenicu da su prije samo tri godine tražili Plenkovićev opoziv zbog Ine i Janafa, Rimac je istaknuo da se brinu samo o vlastitom ostanku na vlasti.
"Što god bilo, pokušat će ostati u vladajućoj koaliciji. Rejting im je u javnosti već pao i na novim izborima ne bi došli više u poziciju da formiraju vlast i mogu opstati samo ako ostanu vjerni slugani u postojećoj vladajućoj koaliciji", ocijenio je.
"Plenković će se teško politički oporaviti"
Uvjeren je kako će se Plenković teško politički oporaviti od slučaja Gospić.
"Kad je riječ o aferi s otpadom, stav javnosti je sad takav da ne samo da je osviješten problem otpada, nego i to da se ne može vjerovati vladi Andreja Plenkovića jer je retorički pokazao najmanje osjetljivosti upravo prema tom problemu. Sve što danas vlada plasira kao svoju informaciju oko brige o tom otpadu, kod građana izaziva podozrenje i nepovjerenje. To će perzistirati jer realnih rješenja Hrvatska nema za taj problem. Sve što se događa jest premještanje tog otpada na druge lokacije u Hrvatskoj – spaljivanje u cementarama. I zasad je to samo još kap u moru onoga što nas još čeka oko zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj", istaknuo je Rimac.
Napomenuo je kako je čitav niz lokacija s ilegalnim odlagalištima otkriven od Gospića, da ni veliki gradovi nemaju riješe problem zbrinjavanja otpada te da bez suvislog i potpunog mijenjanja zakonskog okvira i ogromnih ulaganja u spalionice, rješenja neće ni biti, ato je dugotrajan proces koji traži velika ulaganja.
Šteta po Plenkovićev ugled
Od rasprave o opozivu premijera ne očekuje mnogo, a ističe kako se premijer ne bi trebao više držati kao da želi samo uvrijediti zastupnike oporbe koji traže odgovore.
"Ne želi čuti argumente nego svojom pozicijom želi uvrijediti zastupnika koji traži odgovore. Odgovora vrlo često nema i to donekle odgovara HDZ-u kad su manji problemi u pitanju jer tako ponizuju oporbu i pokazuju da su jedina snaga koja može držati vlast. No, ako se tako bude držao na temi gospićkog otpada, to će sigurno štetiti Plenkovićevu ugledu", zaključio je politički analitičar Ivan Rimac.
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