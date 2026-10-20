odluka njemačkog parlamenta
"Rana mirovinska štednja": Država će djeci uplaćivati novac, do mirovine bi mogli imati 53.000 eura
Njemački Bundestag je prvi put izglasao uvođenje privatne mirovinske štednje uz državne poticaje već od dječje dobi, kroz program nazvan „Frühstartrente” (rana mirovinska štednja). Cilj je djeci rođenoj 2020. godine i kasnije olakšati stvaranje privatne mirovinske štednje.
Prema novom modelu, djeca koja ispunjavaju uvjete od šeste do 18. godine života dobivat će od države deset eura mjesečno, a taj će se novac ulagati na tržištu kapitala. Prema izračunima njemačkog Ministarstva financija, koji se temelje na povijesnim prinosima, do odlaska u mirovinu tako bi se moglo prikupiti više od 50.000 eura.
Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2027. Odbor za financije Bundestaga u srijedu je usvojio dodatne izmjene, uključujući stroža pravila za ulaganje državnih sredstava u dionice, piše Welt.
Tko ima pravo na državnih 10 eura mjesečno?
Savezna država za svako dijete koje ispunjava uvjete od navršene šeste godine do punoljetnosti uplaćivat će deset eura mjesečno u ugovor o mirovinskoj štednji.
Tijekom 12 godina ukupna državna potpora iznosit će 1440 eura.
Među uvjetima za ostvarivanje prava su prebivalište u Njemačkoj i posjedovanje poreznog identifikacijskog broja.
Program počinje s djecom rođenom 2020. godine
Državni poticaji najprije će se odnositi na djecu rođenu 2020. godine, koja tijekom 2026. navršavaju šest godina.
Od 2027. u program će se svake godine uključivati nova generacija šestogodišnjaka.
Za djecu rođenu prije 2020. godine državna potpora nije predviđena.
Roditelji mogu otvoriti poseban račun za dijete
Roditelji mogu za svoje dijete kod privatnog pružatelja financijskih usluga ugovoriti certificirani standardizirani investicijski račun.
Na taj račun, koji glasi na djetetovo ime, država će svakog mjeseca uplaćivati deset eura.
Do punoljetnosti djeteta ne smiju se naplaćivati troškovi sklapanja ugovora ni prodajne naknade.
Odbor za financije proširio je tu odredbu pa se zabrana takvih troškova na dio računa koji potječe od državnih poticaja i prinosa ostvarenih njihovim ulaganjem primjenjuje sve do početka isplate mirovinske štednje.
Moguće su i dodatne privatne uplate, primjerice roditelja ili baka i djedova, do najviše 6840 eura godišnje.
Što ako roditelji ne otvore račun?
Ako roditelji ne sklope ugovor, država će deset eura mjesečno ulagati u poseban fond pod nazivom „Frühstartrente”, kojim će upravljati njemačka središnja banka, Bundesbank.
Prema izmjenama koje je usvojio Odbor za financije, sredstva će se smjeti ulagati isključivo u široko diverzificirane globalne dionice ili dioničke fondove.
Cilj takvog ulaganja bit će dugoročno ostvarivanje što veće mirovinske štednje.
Međutim, određeni prinos nije zajamčen, a država neće nadoknađivati eventualne gubitke.
Od državnih 1440 eura do više od 50.000 eura?
Njemačko Ministarstvo financija izradilo je model izračuna na temelju pretpostavljenog godišnjeg prinosa od sedam posto.
Prema tom modelu, državne uplate do djetetova 18. rođendana narasle bi na približno 2200 eura.
Ako bi novac i nakon punoljetnosti ostao uložen, bez ikakvih dodatnih uplata, do 65. godine života mogao bi narasti na približno 53.000 eura.
Riječ je, međutim, isključivo o modelskom izračunu.
Prinosi nisu zajamčeni, a navedeni iznosi nominalne su vrijednosti koje ne uzimaju u obzir inflaciju ni poreze koji će se plaćati prilikom kasnije isplate.
Što se događa s novcem nakon punoljetnosti?
Pravo na prijenos početnog kapitala prikupljenog kroz zajednički državni fond moći će se ostvariti do navršene 35. godine života.
Tada će se ukupna sredstva, uključujući ostvarene dobitke ili gubitke, prenijeti u individualni ugovor o mirovinskoj štednji.
Novac koji do tada ne bude zatražen vratit će se u savezni proračun.
Prema odluci Odbora za financije, korisnici će o tome morati biti obaviješteni najmanje tri mjeseca unaprijed, pod uvjetom da ih je moguće identificirati.
Novac se neće moći slobodno podizati
Državni poticaji namijenjeni su isključivo mirovinskoj štednji.
Prikupljeni kapital neće se smjeti koristiti kao zalog za kredit, prodavati niti biti predmet ovrhe.
Isplata u obliku mirovine u pravilu će biti moguća tek nakon navršene 65. godine života.
Ipak, slično njemačkom programu „Wohn-Riester”, poticana sredstva moći će se nakon punoljetnosti koristiti i za kupnju ili financiranje vlastite stambene nekretnine u kojoj korisnik živi.
Što ako dijete umre prije punoljetnosti?
Ako dijete umre prije navršene 18. godine, državni poticaji i prinosi ostvareni njihovim ulaganjem moći će se naslijediti.
Nasljednici pritom neće morati vratiti sredstva koja je uplatila država.
Ta je odredba u prijedlog zakona unesena na preporuku Odbora za financije.
Hoće li se na štednju plaćati porez?
Državne uplate i prinosi ostvareni njihovim ulaganjem tijekom razdoblja štednje bit će oslobođeni poreza.
Porez će se plaćati tek prilikom kasnije isplate sredstava u starijoj dobi.
Koliko će program stajati njemačku državu?
Njemačka savezna vlada procjenjuje da će troškovi državnih poticaja 2027. iznositi 198 milijuna eura.
Budući da će se svake godine u program uključivati nova generacija djece, očekuje se da će ti izdaci do 2030. narasti na 411 milijuna eura godišnje.
Tomu treba pribrojiti i administrativne troškove.
Ukupno, prema izračunima Odbora za proračun Bundestaga, provedba programa od 2027. do 2030. trebala bi stajati približno 1,2 milijarde eura.
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