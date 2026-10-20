"Rana mirovinska štednja": Država će djeci uplaćivati novac, do mirovine bi mogli imati 53.000 eura

Prema novom modelu, djeca koja ispunjavaju uvjete od šeste do 18. godine života dobivat će od države deset eura mjesečno, a taj će se novac ulagati na tržištu kapitala. Prema izračunima njemačkog Ministarstva financija, koji se temelje na povijesnim prinosima, do odlaska u mirovinu tako bi se moglo prikupiti više od 50.000 eura.