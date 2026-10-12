Plenković: Pokrenute aktivnosti za odvoz otpada iz Gospića, voda zdravstveno ispravna

Održali smo sastanak sa Znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Raspravili smo o daljnjim aktivnostima koje će se poduzimati u pogledu sanacije otpada. Pokrenute su potrebne radnje u vezi s odvozom otpada u velikim vrećama i privremenog prekrivanja zakopanog otpada, a razgovaralo se i o prijedlozima Znanstvenog savjeta i modelima za saniranje zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. Stoga se, uz redovite, provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka u svrhu zaštite javnog zdravlja. Prema svim praćenim parametrima voda iz sustava javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna. Trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakva odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti.