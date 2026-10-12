kreće sanacija
Plenković: Pokrenute aktivnosti za odvoz otpada iz Gospića, voda zdravstveno ispravna
Premijer Andrej Plenković izvijestio je u ponedjeljak, nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću, da su pokrenute radnje vezane uz odvoz otpada u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada te istaknuo da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna.
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Na sastanku sa Znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada razgovaralo se i o prijedlozima Savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada, objavio je Plenković na platformi X.
"U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš", poručio je premijer.
Održali smo sastanak sa Znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Raspravili smo o daljnjim aktivnostima koje će se poduzimati u pogledu sanacije otpada. Pokrenute su potrebne radnje u vezi s odvozom otpada u velikim vrećama i privremenog prekrivanja zakopanog otpada, a razgovaralo se i o prijedlozima Znanstvenog savjeta i modelima za saniranje zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. Stoga se, uz redovite, provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka u svrhu zaštite javnog zdravlja. Prema svim praćenim parametrima voda iz sustava javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna. Trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakva odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 12, 2026
Naveo je da se, uz redovite, provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnog zdravlja.
"Prema svim praćenim parametrima voda iz sustava javne vodoopskrbe zdravstveno je ispravna", istaknuo je Plenković, dodavši da trenutačna ispitivanja praćenih okolišnih čimbenika ne pokazuju prekoračenja dopuštenih vrijednosti.
Prema planu sanacije koji je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković predstavila 22. rujna, u Gospiću se nalazi oko 44 tisuće tona nezakonito odloženog opasnog i neopasnog otpada, a sanacija je predviđena u četiri faze.
U prvoj fazi planirano je uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji će se spaliti izvan Hrvatske, uz privremeno prekrivanje zakopanog otpada kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda.
Vlada je Znanstveni savjet osnovala 14. rujna radi stručne potpore sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Savjetom predsjeda rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov je zamjenik ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.
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