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Keleminčevi prosvjedi na kućom pragu: Božinović otkrio da Vlada razmišlja o ograničenjima
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odbacio je u utorak u Hrvatskom saboru tvrdnje da će uvođenje baznih cijena dodatno opteretiti male poduzetnike i obrtnike, poručivši da je riječ o jednokratnoj mjeri usmjerenoj na zaštitu potrošača i transparentnost cijena, koju će Vlada pratiti u praksi.
Zastupnik Martin Kordić (DOMiNO) u utorak je na aktualnom prijepodnevu prenio kritike malih poduzetnika i obrtnika zbog uvođenja tzv. sidrenih cijena, upitavši ministra Šušnjara kako Vlada namjerava istodobno zaštititi potrošače i smanjiti administrativno opterećenje malog poduzetništva?
"Svjedočimo oštrim kritikama udruga malih poduzetnika i obrtnika koji upozoravaju da im država time nameće dodatni labirint administracije i troškove zbog čega su brojni mali obrti prisiljeni zatvoriti svoja vrata", istaknuo je Kordić.
Šušnjar: Bazne cijene su jednokratna mjera
Šušnjar je odgovorio da je uvođenje baznih cijena usmjereno na zaštitu potrošača i transparentnost cijena nakon što su cijene usluga, kako je naveo, posljednjih godina poskupjele između 70 i 90 posto. Naglasio je da ta mjera neće predstavljati trajno administrativno opterećenje za poduzetnike.
"To je jednokratna mjera koja će se unijeti u cjenike jednom i ostaje uvijek ista, stoga ne držimo da će biti administrativno opterećenje", rekao je.
Najavio je da će Ministarstvo kontinuirano pratiti stanje u sektoru malog poduzetništva i obrtništva, istaknuvši da se broj malih poduzetnika i obrtnika posljednjih godina gotovo udvostručio.
Podsjetio je i da je administrativno rasterećenje u mandatu aktualne Vlade premašilo 340 milijuna eura.
Vučković: Moguća dodatna sredstva za subvencioniranje kupnje električnih vozila
Nezavisni zastupnik Vladimir Bilek pitao je ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković koliko će građana ostvariti pravo na potpore za kupnju električnih vozila prema posljednjem pozivu, kada mogu očekivati isplate te razmatra li Vlada promjenu modela dodjele potpora po načelu "najbržeg prsta". Zanimalo ga je i mogu li građani očekivati dodatna sredstva za električna vozila, kućne solarne elektrane i baterijske sustave.
Vučković je odgovorila da je u posljednje dvije godine za programe ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama i spremnika za pohranu energije izdvojeno oko 86 milijuna eura.
"Posljednji poziv dio je 10. paketa pomoći Vlade u jačanju otpornosti i u njemu je prvi put uveden razlikovni element u odnose na one koji su u riziku od energetskog siromaštva. Za njih je planirana potpora bila 70 posto u odnosu na uobičajenih 50 eura", podsjetila je.
Na tom pozivu osigurano je 35 milijuna eura, pristiglo je 9000 prijava, nedavno je poziv zatvoren te je započela obrada prijava, dodala je.
Za subvencioniranje kupnje električnih vozila na posljednji je poziv pristiglo 17.700 prijava, navela je ministrica. Istaknula je kako je prvotno bilo osigurano 20 milijuna eura, ali da se zbog velikog interesa razmatra osiguravanje dodatnih izvora financiranja, dodajući da su značajna sredstva predviđena i kroz Socijalni klimatski plan, čije se usvajanje očekuje uskoro.
Božinović: Razgovara se o preciznijem uređenju javnih okupljanja ispred privatnih kuća
Zastupnica Dragana Jeckov (SDSS) upozorila je da održavanje prosvjeda ispred privatnih kuća otvara pitanje odnosa prava na mirno okupljanje i zaštite drugih ustavnih prava, poput nepovredivosti doma, privatnosti i obiteljskog života.
"Pravo na politički prosvjed mora biti zaštićeno, ali ne smije biti sredstvo pritiska, uznemiravanja i zastrašivanja, posebno ne u nečijem privatnom domu", istaknula je Jeckov, ispred čije kuće je prosvjedvao predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec.
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da se unutar Ministarstva vode razgovori o mogućnosti preciznijeg uređivanja javnih okupljanja ispred privatnih kuća.
Pojasnio je da Zakon o javnom okupljanju dopušta organiziranje prosvjeda na bilo kojem prikladnom mjestu, uz iznimke poput bolnica, škola, vrtića, nacionalnih parkova, autocesta i magistralnih cesta. Istaknuo je da postojeći zakon ne daje ovlast za zabranu prosvjeda u blizini stambenih objekata, a kao ključni problem, iako se ta problematika razmatra, izdvojio je određivanje granica eventualnih zabrana i njihovu primjenu.
"Kako bi to izgledalo da kao demokratska država imamo zakon koji zabranjuje prosvjede ispred stanova javno poznatih osoba ili političara? Ako kažemo da se zabranjuju prosvjedi ispred stanova svih građana, onda ćemo vrlo brzo doći do pitanja je li moguće organizirati prosvjed u Hrvatskoj kao demokratskoj zemlji. Mislim da vam konfiguracija svih mjesta i gradova o tome najbolje govori", rekao je Božinović.
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