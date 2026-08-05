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obilježavanje oluje

Orešković: "Ima nešto u toj šutnji. Da smo pravna država..."

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05. kol. 2026. 15:38
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05.08.2026., Knin - Drazen Keleminec na obiljezavanju 31. obljetnice VRO Oluja. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na društvenim mrežama na današnje obilježavanje Oluje u Kninu, gdje su Dražen Keleminec i njegovi pristaše uzvikivali "Za dom spremni".

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"Trideset i jednu godinu nakon okončanja rata, Hrvatska se još uvijek nije izgradila u potpunosti kao pravna država. Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični ne bi mogli danas na obilježavanju Oluje uzvikivati za dom spremni.

Tri desetljeća su prošla, a naš državni vrh još uvijek se ne može po vrlo jednostavnom pitanju jasno odrediti. Uz kurtoazne govore, nikoga ne smeta postrojba Rafaela Bobana, niti povici sa ulice, stadiona i koncertnih bina.

Ima nešto u toj šutnji. Ponekad je najglasniji zvuk koji se može čuti. Kažu neki komentari na društvenim mrežama, ovakve treba jednostavno ignorirati. Ignoriranjem smo i doveli do toga da su predodžbe mladih o Domovinskom ratu i slike Oluje dovedene do apsurda.

Slika Oluje danas je ona koja je poslana izvan službenog protokola. Oluje koju smo vodili s ustaškim pokličem iz II. svjetskog rata. Jer vlast to dopušta", napisala je na Facebooku.

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Teme
dalija orešković dražen keleminec oluja vro oluja za dom spremni

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