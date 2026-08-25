Anušić: Moramo izvještavati partnere o naoružavanju Srbije

"Ove godine ponovno smo uveli temeljno vojno osposobljavanje i drago mi je što imamo jedan od najuspješnijih modela povratka temeljnog vojnog osposobljavanja u Europi. U tijeku je obuka trećeg naraštaja ročnika, odaziv je odličan i imamo stopu prigovora savjesti od tek 1,3 posto. Također, povećali smo kapacitete s 800 na 1000 ročnika po naraštaju", rekao je ministar.