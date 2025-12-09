Evo kako skratiti listu čekanja za pregled

Pexels

Unatoč obećanjima ministara zdravstva i brojnim reformskim pokušajima, liste čekanja za pojedine pretrage u javnom zdravstvenom sustavu i dalje su nerazumno dugačke. Na neke preglede čeka se i više od godine dana pa mnogi pacijenti odlaze kod privatnika ne pitajući za cijenu. Ipak, prije takve odluke potrebno je dobro provjeriti sve opcije, među kojima je i mogućnosti pregleda u privatnim poliklinikama uz uputnicu HZZO-a

Najnovija mjera u nastojanju da se skrate liste čekanja je ograničenje rada u privatnoj praksi. Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je zabranu dvojnog rada liječnicima ako rade u javnim klinikama u kojima se na pregled čeka dulje od 150 dana. U pripremi su i nove kliničke smjernice te će definirati kada je određena pretraga doista potrebna.

Prosječne liste čekanja od 26 do 164 dana

Da je trenutna situacija s listama čekanja daleko od zadovoljavajuće, pokazuje nedavno objavljena analiza Poliklinike Sursum Corda i ona je utvrdila da po prosječnom čekanju na dijagnostički postupak među hrvatskim kliničkim bolničkim centrima prednjači KBC Osijek sa 164 dana, a slijedi KBC Zagreb sa 100 dana. U KBC-u Split čeka se u prosjeku 66 dana, u KBC-u Sestre milosrdnice 55, a najkraće liste čekanja ima KBC Rijeka s prosjekom od 26 dana.

Stanje je i alarmantno za pojedine traženije pretrage. Primjerice, za prvi pregled reumatologa u KBC-u Zagreb čeka se 367 dana, za magnetnu rezonancu koljena u KB-u Dubrava prvi slobodni termin je 17. srpnja 2026., u KBC-u Osijek na CT angiografiju abdomena čeka se 324 dana, a splitskom KBC-u doći ćete na red za magnetnu rezonanciju mozga krajem iduće godine, piše tportal.

Provjerite liste čekanja jednim klikom

Nakon što od najbliže klinike dobiju obavijest da na pregled moraju čekati gotovo godinu dana, mnogi pacijenti odlaze kod privatnika ne pitajući za cijenu. No prije toga koraka preporučljivo je provjeriti i druge opcije. Svakako je korisno putem tražilice HZZO-a provjeriti liste čekanja u kliničkim centrima u blizini.

Naime postoje velike razlike u listama čekanja od bolnice do bolnice. Primjerice, za ultrazvuk lokomotornog sustava u KB-u Dubrava čeka se 444 dana dok u KBC-u Merkur možete doći na red za samo četiri dana. U pulskoj bolnici na kontrolni pregled kardiologa čeka se 416 dana dok u riječkom KBC-u možete doći na red za devet dana.

Isplati se provjeriti i bolnice u manjim mjestima jer su u njima liste čekanja često kraće nego u velikim gradskim centrima. Primjerice, za prvi kardiološki pregled u zagrebačkim bolnicama čeka se od 99 do 172 dana, a u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice možete zakazati termin za idući radni dan.

Neke pretrage možete besplatno obaviti u privatnim poliklinikama

Neke preglede možete obaviti i u privatnim poliklinikama uz uputnicu. S ciljem smanjenja lista čekanja, Upravno vijeće HZZO-a periodički raspisuje natječaje o izboru privatnih zdravstvenih ustanova u kojima se mogu obaviti pojedini dijagnostičko-terapijski postupci.

Trenutno su na snazi ugovori s 12 privatnih zdravstvenih ustanova koje su se javile na natječaj za devet postupaka (magnetna rezonanca, CT, UZV srca, UZV štitnjače, UZV abdomena, CD UZV arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta, UZV dojki, UZV lokomotornog sustava te CD UZV karotida i vertebralnih arterija).

Pregledi uz uputnicu namijenjeni su osobama koje u bolničkim ustanovama čekaju duže do 90 dana na prvu dijagnostiku.

Privatne zdravstvene ustanove koje imaju ugovor s HZZO-om

Zbog ograničenog broja ugovorenih postupaka u pojedinim privatnim klinikama termini za određene dijagnostičko-terapijske postupke mogu biti popunjeni, stoga je potrebno provjeriti točan popis pretraga i termine.

