HZZO od 15. lipnja uvodi e-ugovaranje s bolnicama: Evo što to donosi

"Imamo dobar zdravstveni sustav. Možda nismo najjači u učinkovitosti, možda se nismo idealno prilagodili potrebama sve starijeg i bolesnijeg stanovništva, ali imamo kvalitetne zdravstvene djelatnike, suvremenu tehnologiju i nove metode liječenja. Moj je najveći izazov uklopiti sve te sastavnice u financijski okvir i učiniti sustav što održivijim", rekao je Korda.