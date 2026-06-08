Kekin: Ako ministrica u svojoj bolnici nije riješila liste čekanja, kako bi ih riješila u cijeloj Hrvatskoj?

"Dakle, u Puli čovjek prvo čeka 542 dana da bi kardiolog procijenio treba li mu neka pretraga za 14 dana. To je apsurdno. A sljedeće, ako specijalist napiše da pacijent mora obaviti pretragu u roku od 14 dana, a lista čekanja za tu pretragu već traje godinu dana, odakle će se stvoriti termin? Tko će biti maknut s liste? Tko će odlučiti da netko drugi mora čekati dulje? Ako niste povećali broj liječnika, broj medicinskih sestara, broj aparata i broj termina, onda niste riješili problem. Samo ste ga preraspodijelili", poručila je.