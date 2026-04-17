ALARMANTNO STANJE
Ministrica zdravstva ne zna koliko se stvarno čeka na preglede? Pacijenti: "Stavili su me na listu čekanja - za listu čekanja"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić prije nekoliko je dana, odgovarajući na pitanje koliko je najduže čekala na neki zdravstveni pregled, izjavila da nije čekala, jer se nikad nije ni naručila, niti otišla kod liječnika.
"Iskreno rečeno ja nisam otišla kod doktora. Ja osobno nisam čekala, nisam ni bila kod doktora", izjavila je HDZ-ova ministrica i dodala da dosad nije bila bolesna, da ide svom obiteljskom liječniku jednom na godinu provjeriti krvnu sliku, te se odaziva preventivnim nacionalnim pregledima.
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, uoči sutrašnjeg Europskog dana prava pacijenata, odlučila je, s obzirom na to da ministrica nije upoznata sa stvarnim stanjem naručivanja i stvarnim vremenima čekanja, dati točan uvid temeljen na zaprimljenim pritužbama pacijenata.
Više od 50 posto pritužbi, kažu, odnosi se upravo na liste čekanja, koje su u mnogim slučajevima toliko duge da predstavljaju nedostupnu zdravstvenu zaštitu.
"Iako pacijenti imaju pravo na refundaciju troškova kada zdravstvenu uslugu obave privatno, ako se dijagnostička pretraga ne može provesti u medicinski opravdanom roku, HZZO takve zahtjeve sustavno odbija jer taj rok nije jasno definiran. Stoga zahtijevamo da se hitno propiše medicinski opravdan rok čekanja u javnom zdravstvenom sustavu, nakon kojeg pacijent može ostvariti pravo na privatnu uslugu o trošku osiguranja", navode u priopćenju.
Također, dodaju, nužno je omogućiti, kao što je praksa u zemljama zapadne Europe, da specijalisti već na nalazu jasno naznače u kojem roku je potrebna određena pretraga.
"Primjerice, ako pacijenta upućuju na CT pretragu, treba biti jasno navedeno da se ista mora obaviti u roku od X dana. Na taj bi se način liste čekanja regulirale prema medicinskim prioritetima, a ne situacijama u kojima, prema zaprimljenim prijavama, onkološki pacijenti čekaju i do godinu dana na kontrolne preglede", naglasili su.
Zbog ovakvog sustava, ističu, specijalisti u bolnicama često nisu u mogućnosti kvalitetno se skrbiti o pacijentima jer im to organizacija sustava onemogućava. "Stvarna situacija, unatoč izjavama ministrice, jest da su pacijenti na listama čekanja za liste čekanja, odnosno da se za brojne pretrage uopće nije moguće naručiti. To u praksi znači čekanja koja mogu trajati i do tri godine. Smatramo da je riječ o teškom kršenju prava pacijenata i prava osiguranika te da je nužno hitno uvesti predložene promjene", zaključuju u priopćenju.
Na službenoj Facebook stranici udruge brojni su komentari korisnika i pacijenata, koji su podijelili svoja iskustva s naručivanjem i koliko su morali čekati na pregled.
Ovo su samo neka:
"Mama koja je onkološki pacijent se naručivala za UZV abdomena koji joj treba za sljedeću kontrolu i kažu joj nema termina, mogu ju staviti na listu čekanja, a to je preko godinu dana. Koliko bi čekala da nije onkološki pacijent? Sramota za naše zdravstvo. Uzimaju nam novce za zdravstvo, sve bolnice su u dugovima ,a kad trebamo nešto obaviti opet si moramo platiti ako ne želimo čekati godinu dana".
"Također moje vlastito iskustvo: najprije su me stavili na listu čekanja za doći na listu čekanja".
"Šest mjeseci za pregled neurokirurga i dok dobijem termin, nalaz magneta više ne vrijedi, pa radi novi magnet privatno, onda konačno dođem doktoru, CD mu neće očitati, i onda mi čovjek kaže (hvala mu, jedan od rijetkih, drugi bi me otpilio) dođite mi drugi tjedan sa novim CD-om, primit ću vas, jer ako se idete naručivati ponovo, termina za mene za ovu godinu više nema, to je bilo u siječnju".
