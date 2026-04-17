Ministrica zdravstva ne zna koliko se stvarno čeka na preglede? Pacijenti: "Stavili su me na listu čekanja - za listu čekanja"

"Mama koja je onkološki pacijent se naručivala za UZV abdomena koji joj treba za sljedeću kontrolu i kažu joj nema termina, mogu ju staviti na listu čekanja, a to je preko godinu dana. Koliko bi čekala da nije onkološki pacijent? Sramota za naše zdravstvo. Uzimaju nam novce za zdravstvo, sve bolnice su u dugovima ,a kad trebamo nešto obaviti opet si moramo platiti ako ne želimo čekati godinu dana".

"Također moje vlastito iskustvo: najprije su me stavili na listu čekanja za doći na listu čekanja".

"Šest mjeseci za pregled neurokirurga i dok dobijem termin, nalaz magneta više ne vrijedi, pa radi novi magnet privatno, onda konačno dođem doktoru, CD mu neće očitati, i onda mi čovjek kaže (hvala mu, jedan od rijetkih, drugi bi me otpilio) dođite mi drugi tjedan sa novim CD-om, primit ću vas, jer ako se idete naručivati ponovo, termina za mene za ovu godinu više nema, to je bilo u siječnju".