Udruga sudaca: Stvara se opasan dojam da svako pravno pitanje ima samo jedno točno rješenje

No, neprihvatljivim ocjenjuju kada se rasprava "pretvara u osobne napade na suce, javno prozivanje pojedinačnih sudaca te pozive na sankcioniranje ili smjenu sudaca zbog njihova pravnog mišljenja izraženoj u sudskoj odluci. Posebno zabrinjava što takvo postupanje sve češće rezultira izravnim prijetnjama i ugrožavanjem sigurnosti sudaca".