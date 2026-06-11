Sudovi izriču preblage kazne: Grmoja kaže da bi bilo drukčije da suce napadaju kao policajce

Po podacima Ministarstva pravosuđa, dodao je Grmoja, sudske odluke su u najvećem postotku osuđujuće, a vezano za kaznenopravne sankcije najčešće se izriču kazne zatvora. No, u 77 posto slučajeva riječ je o uvjetnim osudama i 70 posto kazni su kazne zatvora od 6 do 12 mjeseci, 15 posto od 3 do 6 mjeseci te 10 posto od 1 do 2 godine iako zakon predviđa kaznu do pet godina zatvora.