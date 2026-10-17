Suci prozvali Božinovića, stigao im odgovor: "Građane ne zanima što je čija nadležnost"

''Od 14 osoba koje smo analizirali, njih 11 dosad je prijavljivano za ukupno 94 kaznena djela i 273 prekršaja. Samo jedna od tih osoba prijavljivana je za 30 kaznenih djela i 11 prekršaja, među kojima su djela povezana s drogom, nasiljem i oružjem. Dakle, ne govorimo o bezazlenim prekršajima, nego o višestrukim povratnicima'', upozorio je.