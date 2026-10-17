tko je u pravu?
Prepirka sudaca i Božinovića, stigla nova poruka: "Želimo čuti kritike, ali iznesite nam točne podatke"
Dok Hrvatska udruga sudaca proziva ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova - on uzvraća da je i ovdje riječ o multi-recidivistima čija djela nisu bezazlena. No, da je dogovor moguće poručila je glasnogovornica udruge, Ivana Bilušić Kujundžić
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"Mi suci također dijelimo taj osjećaj i zahtjeve građana da sustav i sve institucije koje trebaju reagirati reagiraju brzo i učinkovito, a među njima i mi suci. Pravda treba biti brza i učinkovita u slučajevima u kojima doista postoje elementi prekršaja i kaznenih djela”, poručila je za RTL Danas, glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca, Ivana Bilušić Kujundžić
Dodala je i da su suci zgroženi scenama iz Splita, iako smatra da učinkovitost nadležnih institucija treba promatrati kroz zakonske procedure i objektivne pokazatelje.
"Nama nije dovoljna samo sumnja ili nagađanje da je netko počinitelj prekršaja ili kaznenog djela. Moramo provesti cijelu zakonom propisanu proceduru, dati priliku okrivljeniku da se brani, ispitati svjedoke i analizirati sve dokaze. Sud može utvrditi nečiju krivnju tek kada zakonito prikupljeni dokazi potvrđuju da je konkretna osoba počinila kazneno djelo ili prekršaj”, objasnila je.
Postoje razlike
Osvrćući se na brojke prekršajnih i kaznenih prijava koje imaju osumnjičenici iz Torcidinog kortea, istaknula je da postoje razlike, ali to ne znači da je itko pogriješio u procesuiranju. Za primjer je uzela situaciju u kojoj policija pet osoba sumnjiči za po dva kaznena djela. U evidenciji bi tako moglo biti zabilježeno pet kaznenih prijava i ukupno deset kaznenih djela. Državno odvjetništvo potom može podnijeti dvije optužnice, a sud spojiti postupke i donijeti jednu presudu.
"Isti životni događaji u policiji su evidentirani kao pet kaznenih prijava i deset kaznenih djela, a sud je na kraju pravomoćno osudio jednom jedinom presudom”, objasnila je.
Pritom je navela upravo Općinski prekršajni sud u Splitu, kao jedan od najučinkovitijih u Hrvatskoj, s više od 14.000 riješenih predmeta ove godine, koja su riješila samo 22 suca.
"Kritika građana opravdana je kada se njihovi konkretni predmeti neopravdano dugo vode. Nije dopustivo da neki postupci neopravdano dugo traju. Spora pravda nije pravda. Mi se prvi zalažemo za to da ona bude brza, učinkovita i kvalitetna, ali u zakonskoj proceduri”, rekla je te pozvala ministre pravosuđa i unutarnjih poslova da sjednu za stol i utvrde zajedničke korake.
"Želimo čuti kritike. One su naš korektiv. Iznesite nam točne, egzaktne podatke koje ćemo moći analizirati i o njima razgovarati”, poručila je i dodala da se uvijek može razgovarati o boljim zakonskim rješenjima i načinima skraćivanja postupaka, uz poštivanje zakonskih procedura, ali i zapošljavanje sudskih zapisničara kojih kronično nedostaje.
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