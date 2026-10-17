Prepirka sudaca i Božinovića, stigla nova poruka: "Želimo čuti kritike, ali iznesite nam točne podatke"

Osvrćući se na brojke prekršajnih i kaznenih prijava koje imaju osumnjičenici iz Torcidinog kortea, istaknula je da postoje razlike, ali to ne znači da je itko pogriješio u procesuiranju. Za primjer je uzela situaciju u kojoj policija pet osoba sumnjiči za po dva kaznena djela. U evidenciji bi tako moglo biti zabilježeno pet kaznenih prijava i ukupno deset kaznenih djela. Državno odvjetništvo potom može podnijeti dvije optužnice, a sud spojiti postupke i donijeti jednu presudu.