Udruga hrvatskih sudaca: Ovo su ključni problemi u hrvatskom pravosuđu

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) izrazila je duboku sućut obitelji tragično preminulog Luke Milovca, ističući kako je ovaj događaj ponovno suočio suce s težinom odgovornosti koju njihova dužnost nosi.
"Suci ne bježe od odgovornosti za svoj rad i odluke. Svaki sudac odgovara za svoje postupanje, ali se ta odgovornost mora jasno i institucionalno utvrditi kroz zakonom predviđene mehanizme. Javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima; za to postoje jasne zakonske procedure u kojima se utvrđuju činjenice, a ne politički dojmovi", ističu u priopćenju.
Udruga također ističe da, radi očuvanja dostojanstva sudačke dužnosti i nepristranosti, ne može sudjelovati u javnim prepucavanjima s predstavnicima izvršne vlasti jer bi to narušilo ustavni položaj sudbene vlasti.
"Smatramo da je potrebno točno i argumentirano informirati javnost o funkcioniranju pravosuđa ukazujući kako na probleme s kojima se sustav suočava tako i na poboljšanja koja je potrebno učiniti da bi se sustav unaprijedio."
U dopisu ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damiru Habijanu, UHS je ukazao na konkretne probleme koji koče učinkovit rad sudova. Cilj je, kako navode, argumentirano informirati javnost o funkcioniranju pravosuđa i potaknuti nužne promjene.
Evo što predlažu da se hitno treba promijeniti:
– sudac koji vodi prekršajni postupak, ako nije riječ o prekršaju s elementima nasilja ili prekršaju za koji se može izreći kazna zatvora, nema uvida u podatke o ranijoj kaznenoj osuđivanosti okrivljenika. Sudac u postupku koji vodi ima samo podatak o tome je li osoba ranije prekršajno osuđivana ili ne.
– sudac istrage koji odlučuje u najranijoj fazi kaznenog postupka i koji u vrlo kratkim rokovima odlučuje o prijedlogu državnog odvjetnika da se osumnjičeniku odredi istražni zatvor nema kroz eSpis mogućnost uvida u druge kaznene postupke u tijeku protiv istog osumnjičenika, nema mogućnost saznati u kojem su stadiju ti drugi postupci niti ima mogućnost uvida u postupanja drugih sudaca istrage protiv istog osumnjičenika (sustav eSpis ne daje takve ovlasti sucu istrage, a istim sustavom sistemski upravlja Ministarstvo pravosuđa)
– sudac koji vodi kazneni postupak nema mogućnost uvida u druge kaznene postupke koji su u tijeku tako da ne može pretragom u e-Spisu, a prilikom rada na svom predmetu, utvrditi je li podignuta optužnica za istog okrivljenika u nekom drugom postupku ili ako je potvrđena optužnica u kojem stadiju je taj postupak niti koje su odluke donesene tijekom tog drugog postupka
– sudac koji radi na obiteljskim predmetima nema mogućnost uvida u kaznene postupke koji su u tijeku protiv istih stranaka
– osim sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora iz članka 76. Kaznenog zakona/11 (koja mjera prema zakonom predviđenim uvjetima najduže traje od jedne do tri godine, odnosno ako je kazneno djelo na štetu djeteta od jedne do pet godina i to nakon izlaska iz zatvora), pravosuđe nema druge mogućnosti nadzora osuđenika nakon u potpunosti izdržane kazne zatvora pa tako niti za najteža kaznena djela
– ne postoji kontakt mreža upozorenja za osobe u odnosu na koje postoji bojazan o mogućnosti počinjenja novih kaznenih djela nakon izdržane kazne zatvora npr. između sudaca, državnih odvjetnika, djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, probacijskih ureda, posebnih skrbnika, odvjetnika i sl.
