Evo što se zapalilo

Požar blizu poznate vile u Zagrebu: Plamen se vidio s velike udaljenosti

N1 Info
25. stu. 2025. 07:09
19.11.2025., Zagreb - Vatrogasne intervencije na vjesnikovom neboderu nastavljaju se i danas. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Kako doznaju 24sata, planula su dva drvena objekta u Ulici Okrugljak, površine 100 četvornih metara.

Buknuo je požar na kući blizu zagrebačkog Mihaljevca, potvrdili su zagrebački vatrogasci za 24sata. Dojava im je stigla u ponedjeljak nešto prije 22 sata iz Ulice Okrugljak

Čule su se jake eksplozije. Širi se smrad paljevine - ispričao je jedan od čitatelja. Vatrogasci su kazali kako je pozvana i policija, a pri samom dolasku na intervenciju su iz daljine vidjeli kako je kuća u razbuktaloj fazi.

Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, površine 100 metara kvadratnih.

Kako doznaju, u kući nije bilo nikoga. Naime, velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Zbog mračne noći plamen je bio vidljiv i iz drugih dijelova grada pa su građani zasuli pozivima hitne službe .

Prema pisanju Nacionala, požar je zahvatio područje oko poznate Vile Okrugljak, nekadašnjeg ljetnikovca izgrađenog 1875. godine podno Medvednice, koji je u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a nadležne službe i dalje su na terenu

Teme
Zagreb požar

